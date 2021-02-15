В Москве пояснили слова Путина о том, что Россия "Донбасс не бросит"

В Кремле утверждают, что русскоязычные люди на Донбассе "лишены социального обеспечения со стороны своего государства — Украины".

Говоря "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", президент РФ Владимир Путин прежде всего имел в виду социальную поддержку населения. Об этом сказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На закрытой встрече с руководителями российских СМИ 10 февраля (она проходила в режиме видеоконференции) Владимир Путин говорил: "У меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. … Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что".

Песков пояснил, что на Донбассе живет много русскоязычных. "Это люди, которые лишены социального обеспечения со стороны своего государства — Украины. Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, Россия будет продолжать это делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин".

На встрече 10 февраля главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила Путину, что в 2014 году в Донбассе была "русская весна" и спросила, не пора ли наступить "русскому лету".

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украина ушла за "красные линии" в отношениях с Россией, но Владимир Путин ради мести за это не станет "стрелять себе в ногу".

Также пресс-секретарь президента РФ говорил о том, что присоединять Донбасс Россия не собирается, но при этом "продолжит защищать русских" в Украине.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с аннексией Крыма, и что негатив в отношениях двух стран рано или поздно закончится.