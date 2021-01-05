Украина ушла за "красные линии", но Путин мстить за это не будет, – Песков

Пресс-секретарь президента России, заявил, что Путин не собирается "стрелять себе в ногу".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина ушла за "красные линии" в отношениях с Россией, но Владимир Путин ради мести за это не станет "стрелять себе в ногу".

Об этом он сказал в интервью скандально известному журналисту Владимиру Соловьеву.

Соловьев напомнил Пескову о его высказывании о том, что у России якобы есть "красные линии", за которые никому не позволено заступать и попросил уточнить, о чем речь.

"Это те линии, которые идут в нарушении наших интересов", – ответил Песков.

Он продолжил, заявив, что события, произошедшие в Украине, являются трагедией, причем, для всей Европы.

"Это страшно. Это трагедия, то, что произошло в Украине. Причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. Мы не склонны это (остро) воспринимать. Но когда в Европе происходит переворот — это совсем странно", – сказал Песков.

Когда Соловьев спросил, что предпринимается после того как "красные линии" перейдены, Песков ответил, что "продолжается работа с нашими визави".

"Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать серединную линию", – сказал он.

Тогда Соловьев предположил, что "Путин никогда и не отвечает в режиме пинг-понга".

"Ну… Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, – это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная ", – сказал Песков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с аннексией Крыма, и что негатив в отношениях двух стран рано или поздно закончится.