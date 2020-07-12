Путин считает, что ухудшение отношений России и Украины "с Крымом в принципе не связано"

Президент РФ уверен, что отношения двух стран рано или поздно улучшаться

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с аннексией Крыма. Об этом он заявил в эфире российского телевидения, передает ТАСС.

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал Путин и добавил, что "эта пена (негатив в отношениях двух стран, - ред.) рано или поздно схлынет".

Говоря об ухудшении украинско-российских отношений Путин повторил клише кремлевской пропаганды о "государственном перевороте" в Киеве и заявил, что после Революции достоинства "наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись".

Недавно Путин в одном интервью рассказал, что при распаде СССР бывшие союзные республики забрали "подарки русского народа". "Поэтому возникает вопрос – если республика вошла в состав СССР, получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!", – заявил он.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, комментируя скандальное высказывание, утверждал, что в нем не шло речи о территориальных претензиях к другим государствам.