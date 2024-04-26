Мифические С-500 не спасут оккупантов в Крыму от ATACMS, — журналист (видео)

Далеко не все ракеты к зенитно-ракетным комплексам С-300 или С-400 армии РФ способны противостоять баллистическим ракетам. Также западные Caesar и Archer имеют большую автоматизованность и быстродействие, чем украинская "Богдана", говорит журналист военного отдела Фокуса Александр Матвиенко.

Related video

Решение об американской помощи, в том числе дальнобойными ракетами ATACMS является крайне важным для освобождения украинских территорий, но весь вопрос в том — сколько конкретно будет этих ракет предоставлено. Остается открытым вопрос дальности ATACMS, которые будут предоставлены в распоряжение ВСУ. Это в интервью отметил журналист военного отдела Фокуса Александр Матвиенко.

По его словам, уже можно предположить, согласно удачному удару по Джанкою, что какое-то количество таких ракет уже ранее было предоставлено Украине и они поразили цели на расстоянии 300 км. Если США предоставят максимально дальнобойные ракеты ATACMS, они будут способны поражать Крымский мост или другие военные объекты в оккупированном Крыму, в том числе благодаря кассетным боеголовкам.

"ATACMS — довольно хорошее усиление для ВСУ, ведь это баллистические ракеты, которые трудно сбиваются средствами ПВО россиян, — акцентирует журналист, — Те же крылатые ракеты StormShadow, которые легче сбивать, все равно обходили системы ПВО оккупантов в Крыму".

По словам Матвиенко, далеко не все ракеты к С-300 или С-400 способны противостоять баллистическим угрозам, а те что есть просто физически не прикроют весь полуостров. Даже разрекламированные российской пропагандой комплексы С-500 еще не введены в действие и есть большой вопрос, способны ли они перехватывать баллистические ракеты.

"Вряд ли россиянам удастся насытить комплексами С-500 всю территорию Крыма и даже если удастся, то это не гарантия полной защиты, — говорит журналист, — Тем более, что этот комплекс еще С-500 еще никто не видел и в любом случае сбивать дроны такими ЗРК не будут, потому что это расточительство".

Что касается вопроса украинского ВПК, а именно разработки украинских артиллерийских систем типа "Богдана", то здесь, по мнению Матвиенко, есть к чему расти инженерам. Западные аналоги Ceasar и Archer имеют большую автоматизованность и быстродействие.

""Богдана" не такая технологичная как Archer, потому что у нее нет бортового компьютера, который за 50 секунд подготавливает систему к стрельбе, — отмечает журналист, — Archer очень быстро выпускает сразу несколько снарядов и пока они летят, то система уже отправляется в другую точку и враг не успевает ударить в ответ".

Но инженеры улучшают "Богдану", говорит Матвиенко. Например, там появился пушечный досылатель снарядов, которые, кстати, весят 50 кг. Это значительно облегчает скорость и работу с системой и сохраняет здоровье артиллеристов.

Ранее Фокус писал, что США готовят пакет военной помощи Украине на 6 миллиардов долларов, но он не поступит в Киев быстро, поскольку документ предусматривает производство оружия в Соединенных Штатах через подписание контрактов с американскими компаниями.