В ВМС Украины рассказали, чем оккупанты компенсируют отсутствие ракетоносцев в Черном море

Капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что у противника имеются мобильные платформы на территории оккупированного Крыма. А разведку в небе ведет целый "зоопарк" беспилотников.

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Российские ракетоносцы в Черном и Азовском морях отсутствуют. Оккупанты компенсируют это мобильными платформами, развернутыми на территории Крыма, которые вне зависимости от размещения угрожают территории Украины. Об этом 25 апреля в эфире телемарафона заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.

В ВМС Украины сообщили, что семь кораблей военно-морского флота РФ с общим залпом — 12 ракет "Калибр" были выведены в Средиземное море. Но для Украины это не имеет большого значения, поскольку территория страны все равно находится в зоне досягаемости данного вооружения.

В то же время, россияне скорее не рискнут запускать их со Средиземного моря, поскольку ракеты таким образом должны пересечь воздушное пространство стран НАТО.

"Вы знаете как Турция реагирует, когда что-то несанкционированное влетает в их воздушное пространство. Например, Су-24, который был сбит", — отметил Плетенчук.

Несмотря на отсутствие ракетоносцев россияне усилили воздушное присутствие и постоянно держат в небе большое количество различных беспилотных аппаратов, которые непрерывно ведут разведку, выискивая объекты для нанесения удара.

"Они компенсируют отсутствие носителей крылатых ракет в акватории моря наличием мобильных платформ непосредственно в Крыму. Для этого они вынуждены проводить разведку. Сегодня в небе можно увидеть, как говорят специалисты, зоопарк. Только дронов пять видов — это Zala, SuperCam, "Орлан-10", "Шахед", "Форпост" и другие. Самолеты постоянно присутствуют — МиГи, Ту, Аны, Ве-12, которые уже давно россияне должны были списать", — отметил он.

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Вместе с тем Плетенчук выразил надежду, что такая ситуация скоро измениться и противнику будет гораздо сложнее наносить огневое поражение с территории оккупированного Крыма на фоне последних новостей о предоставлении американского дальнобойного вооружения.

Ранее Дмитрий Плетенчук сообщил, что в распоряжении российского флота находятся подводные лодки, которые способны наносить ракетные удары по Украине. После уничтожения субмарины "Ростов-на-Дону" в строю у противника находится еще три подводные лодки с "Калибрами" на борту.