У Москві пояснили слова Путіна про те, що Росія "Донбас не кине"

У Кремлі стверджують, що російськомовні люди на Донбасі "позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави — України".

Говорячи "Донбас ми не кинемо, незважаючи ні на що", президент РФ Володимир Путін перш за все мав на увазі соціальну підтримку населення. Про це сказав журналістам його прес-секретар Дмитро Пєсков.

На закритій зустрічі з керівниками російських ЗМІ 10 лютого (вона проходила в режимі відеоконференції) Володимир Путін говорив : "У мене перед очима стоять деякі люди, які отримали травми та каліцтва, особливо діти, на Донбасі. … Донбас ми не кинемо, незважаючи ні на що".

Пєсков пояснив, що на Донбасі живе багато російськомовних. "Це люди, які позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави — України. Це люди, яким відмовлено в будь-яких державних послугах. Саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги, Росія буде продовжувати це робити, тому що якщо не Росія, то більше нікому це буде зробити. Ось що мав на увазі президент Путін".

На зустрічі 10 лютого головний редактор RT Маргарита Симоньян нагадала Путіну, що у 2014 році на Донбасі була "російська весна" і запитала, чи не час наступити "російському літу".

Раніше Дмитро Пєсков заявив, що Україна переступила "червоні лінії" у відносинах з Росією, але Володимир Путін заради помсти за це не стане "стріляти собі в ногу".

Також прес-секретар президента РФ говорив про те, що приєднувати Донбас Росія не збирається, але при цьому "продовжить захищати російських" в Україні.

Президент РФ Володимир Путін вважає, що погіршення відносин Москви і Києва не повʼязане з анексією Криму, і що негатив у відносинах двох країн рано чи пізно закінчиться.