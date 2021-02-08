Песков: Украина является частью "русского мира"

Спикер президента РФ озвучил официальную позицию Кремля

Российская Федерация официально считает Украину частью "русского мира".

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ФАН.

"Украина является частью русского мира. Москва не приветствует линию Киева на отрицание этой общности. Русский мир остается приоритетной темой для России. Защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира", – заявил спикер российского президента.

По словам Пескова, в связи с тем, что в Украине живет много русских и русскоговорящих людей, "отрицать культурную и историческую общность наших народов – дело бессмысленное".

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украина ушла за "красные линии" в отношениях с Россией, но Владимир Путин ради мести за это не станет "стрелять себе в ногу".

Также пресс-секретарь президента РФ говорил о том, что присоединять Донбасс Россия не собирается, но при этом "продолжит защищать русских" в Украине.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с аннексией Крыма, и что негатив в отношениях двух стран рано или поздно закончится.