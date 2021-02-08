Пєсков: Україна є частиною "русского мира"

Спікер президента РФ озвучив офіційну позицію Кремля.

Російська Федерація офіційно вважає Україну частиною "русского мира".

Про це на брифінгу заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ФАН.

"Україна є частиною російського світу. Москва не схвалює лінію Києва на заперечення цієї спільності. Русский мир залишається пріоритетною темою для Росії. Захист цього світу, розвиток відносин із цим світом і різні механізми підтримки цього світу", — заявив спікер російського президента.

За словами Пєскова, у зв'язку з тим, що в Україні живе багато росіян і російськомовних людей, "заперечувати культурну та історичну спільність наших народів — справа безглузда".

Раніше Дмитро Пєсков заявив, що Україна пішла за "червону лінію" у відносинах із Росією, але Володимир Путін заради помсти за це не стане "стріляти собі в ногу".

Також прес-секретар президента РФ говорив про те, що приєднувати Донбас Росія не збирається, але водночас "продовжить захищати росіян" в Україні.

Президент РФ Володимир Путін вважає, що погіршення відносин Москви та Києва не пов'язане з анексією Криму, і що негатив у відносинах двох країн рано чи пізно закінчиться.