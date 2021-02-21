"Спортмастер" под запретом. СНБО опубликовало полный список подсанкционных юрлиц
В сети магазинов "Спортмастер" на данный момент еще не прокомментировали попадание компании в санкционный список.
Стал известен полный список юридических и физических лиц, которые решением СНБО, попадают под санкции. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Под действие санкций попало 17 юридических лиц из Британских Виргинских островов, России, и Арабских Эмиратов. Среди них сеть магазинов спортивной одежды "Спортмастер".
Полный список компаний:
- EVIRER LTD (Объединенные Арабские Эмираты);
- GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Британские Виргинские острова);
- KLODIUS INVESTMENTS LTD (Британские Виргинские острова);
- SANDGATE COMMERCE LTD (Британские Виргинские острова);
- WHPA AVIA LTD (Британские Виргинские острова);
- Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ, г. Москва;
- Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск;
- АО "Фармацевт плюс" (Акционерное общество "Фармацевт плюс"), Ростов-на-Дону;
- Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd", (Сингапур);
- ООО "Дон Экспорт", РФ, Ростовская обл., г. Донецк;
- ООО "ИСС-Софт", РФ, г. Москва;
- ООО "ИндаСофт", РФ, Москва;
- ООО "Роузвуд Шиппинг", РФ, г. Ростов-на-Дону;
- ООО "Торговый дом "Донские Угли", РФ, г. Ростов-на-Дону;
- ООО "Биотэк", РФ, г. Москва.;
- ООО "Гемодженикс", РФ, г. Москва;
- ООО "Медоборудование", РФ, г. Москва.;
- ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск;
- "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, г. Севастополь.
В компании "Спортмастер", на момент написания новости, никак не отреагировали на решение Совбеза.
Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие своим указом санкции СНБО. В санкционном списке оказалось 8 физлиц.
Причиной санкций является подозрение Медведчука, его жены Марченко, а также других физических и юридических лиц в финансировании терроризма. Из-за введения санкций против Оксаны Марченко, та заявила о своем походе в политику для "защиты Украины от зеленого произвола".
Решение о введениях санкций поддержали в США, заявив, что поддерживают усилия Украины по защите страны.