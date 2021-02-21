"Спортмастер" под запретом. СНБО опубликовало полный список подсанкционных юрлиц

В сети магазинов "Спортмастер" на данный момент еще не прокомментировали попадание компании в санкционный список.

Стал известен полный список юридических и физических лиц, которые решением СНБО, попадают под санкции. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Под действие санкций попало 17 юридических лиц из Британских Виргинских островов, России, и Арабских Эмиратов. Среди них сеть магазинов спортивной одежды "Спортмастер".

Полный список компаний:

EVIRER LTD (Объединенные Арабские Эмираты);

GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Британские Виргинские острова);

KLODIUS INVESTMENTS LTD (Британские Виргинские острова);

SANDGATE COMMERCE LTD (Британские Виргинские острова);

WHPA AVIA LTD (Британские Виргинские острова);

Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ, г. Москва;

Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск;

АО "Фармацевт плюс" (Акционерное общество "Фармацевт плюс"), Ростов-на-Дону;

Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd", (Сингапур);

ООО "Дон Экспорт", РФ, Ростовская обл., г. Донецк;

ООО "ИСС-Софт", РФ, г. Москва;

ООО "ИндаСофт", РФ, Москва;

ООО "Роузвуд Шиппинг", РФ, г. Ростов-на-Дону;

ООО "Торговый дом "Донские Угли", РФ, г. Ростов-на-Дону;

ООО "Биотэк", РФ, г. Москва.;

ООО "Гемодженикс", РФ, г. Москва;

ООО "Медоборудование", РФ, г. Москва.;

ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск;

"Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, г. Севастополь.

В компании "Спортмастер", на момент написания новости, никак не отреагировали на решение Совбеза.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие своим указом санкции СНБО. В санкционном списке оказалось 8 физлиц.

Причиной санкций является подозрение Медведчука, его жены Марченко, а также других физических и юридических лиц в финансировании терроризма. Из-за введения санкций против Оксаны Марченко, та заявила о своем походе в политику для "защиты Украины от зеленого произвола".

Решение о введениях санкций поддержали в США, заявив, что поддерживают усилия Украины по защите страны.