"Спортмастер" під забороною. В РНБО опублікували повний список підсанкційних юросіб

У мережі магазинів "Спортмастер" на цей час ще не прокоментували потрапляння компанії до списку санкцій.

Став відомий повний список юридичних та фізичних осіб, які рішенням РНБО, потрапляють під санкції. Про це повідомляється на сайті Президента України.

Під дію санкцій потрапило 17 юридичних осіб з Британських Віргінських островів, Росії, і Арабських Еміратів. Серед них мережа магазинів спортивного одягу "Спортмастер".

Повний список компаній:

EVIRER LTD (Об'єднані Арабські Емірати);

GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Британські Віргінські острови);

KLODIUS INVESTMENTS LTD (Британські Віргінські острови);

SANDGATE COMMERCE LTD (Британські Віргінські острови);

WHPA AVIA LTD (Британські Віргінські острови);

Товариство з обмеженою відповідальністю "НЗНП Менеджмент", РФ, м.Москва;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Новошахтинський завод нафтопродуктів", РФ, Ростовська область, м Новошахтинськ;

АТ "Фармацевт плюс" (Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевт плюс"), Ростов-на-Дону;

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Sportmaster Operations Pte. Ltd", (Сінгапур);

ТОВ "Дон Експорт", РФ, Ростовська обл., Г. Донецк;

ТОВ "ІСС-Софт", РФ, м.Москва;

ТОВ "ІндаСофт", РФ, Москва;

ТОВ "Роузвуд Шиппінг", РФ, м Ростов-на-Дону;

ТОВ "Торговий дім" донського вугілля ", РФ, м Ростов-на-Дону;

ТОВ "Біотек", РФ, м.Москва;

ТОВ "Гемодженікс", РФ, м.Москва;

ТОВ "Медобладнання", РФ, м.Москва;

ТОВ "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ, Нижньогородська область, м Дзержинськ;

"Севастопольський національний технічний університет" Міністерства науки і вищої освіти Російської Федерації, м.Севастополь.

У компанії "Спортмастер", на момент написання новини, ніяк не відреагували на рішення Радбезу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів в дію своїм указом санкції РНБО. У списку санкцій виявилося 8 фізосіб.

Причиною санкцій є підозра Медведчука, його дружини Марченко, а також інших фізичних і юридичних осіб у фінансуванні тероризму. Через введення санкцій проти Оксани Марченко, та заявила про свій похід в політику для "захисту України від зеленого свавілля".

Рішення про запровадження санкцій підтримали в США, заявивши, що вони підтримують зусилля України щодо свого захисту.