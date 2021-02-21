Санкції проти Медведчука можуть призвести до загострення на Донбасі, — Пєсков

У Кремлі вважають, що санкції проти громадян України та ЗМІ можуть привести до "реакційної тенденції" на Донбасі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що санкції проти депутата фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука можуть "привести до реакції в політичній і соціальній сфері". Про це він заявив в коментарі для РБК.

"Це дуже тривожна інформація, тривожна вона тому, що ми бачимо як вже набирає силу реакційні тенденції в Україні. Реакція проявляється в політичній і соціальній сфері", — заявив Пєсков.

За його словами, Кремль бачить в "репресивних заходах" щодо ЗМІ, громадян України й політиків загрозу у вигляді загострення на Донбасі. Нібито санкції призводять до "підігрівання" ситуації в південно-східній частині України. У Кремлі також висловлюють стурбованість щодо соціальної та економічної ситуації в нашій країні.

Також прессекретар Путіна заявив про "накачування" оборонного потенціалу України Сполученими Штатами. "Вони продовжують накачувати оборонний потенціал України. Україні ніхто не загрожує, а це (постачання зброї) провокує найгарячіші українські голови на прояв агресивності", — підсумував Пєсков.

Нагадаємо, в Кремлі заявляли, що Україна не є дружньою державою для Росії. Також Дмитро Пєсков заявляв, що Україна нібито є частиною "русского мира".

19 лютого на засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко, а також ряду юридичних осіб. Під заборону також потрапив "Спортмастер". Причина санкцій — підозра у фінансуванні тероризму.