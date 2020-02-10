Загородюк: Минобороны оцифрует весь воинский учет

Переход на военные билеты в электронной форме может занять год

Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода заявил, что в военном ведомстве страны собираются оцифровать весь воинский учет, а также ввести электронные военные билеты в тестовом режиме уже в первом полугодии 2020 года.

По его словам, в Минобороны существует проект автоматизации эти процессов под кодовым названием "Пласт".

"В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму", – сказал Загороднюк.

Он уточнил, что период перехода на военные билеты в электронной форме может занять год.

"Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год", – сказал министр.

Электронный военный билет будет представлять собой карту со штрих-кодом, которую можно будет хранить в телефоне и как пластиковую карточку.

"Это гораздо лучше, чем тот, что сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы представляем этот проект уже в феврале", – сказал Загороднюк.

Министр уточнил, что правительство собирается оцифровать весь воинский учет.

"Потому что у нас есть база данных офицерского состава, мы формируем базу всех военнослужащих, солдат и сержантов, но еще будет база всех военнообязанных. Это миллионы людей. Конечно, на это уйдет время… И когда это будет реализовано, то фактически все бумаги из военкомата, если вам не надо туда приходить, как в центр комплектации, подписать контракт или поступить на службу и так далее, вы сможете получать удаленно, через электронную цифровую подпись и без прихода в сам военкомат", – сказал глава Минобороны.

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