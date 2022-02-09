Украинская армия хочет получить ракеты с дальностью поражения 500 км (фото)

Сухопутные войска хотят получить оружие, которые позволит наносить точные удары по инфраструктуре врага в тылу.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины озвучили направление развития ракетных систем, которые должны стать основой для глобальной системы сдерживания от нападения на страну. Об этом сообщает Defense Express, побывавшие на презентации.

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Согласно концепции развития ракетных комплексов ВСУ предпочитает получение оперативно-тактических комплексов с дальностью поражения до 500 км. Оснащаться они будут баллистическими и крылатыми ракетами для высокоточного удара.

[ + – ] Перевооружение Сухопутных войск

Подобные ракетные комплексы позволят украинской армии наносить удары по военной инфраструктуре врага на большой дальности. На втором уровне необходимы разведывательно-ударные системы для массового применения вместе со средствами радиоэлектронной борьбы и разведки, а также роботизированная техника.

[ + – ] ОТРК "Сапсан" Фото: Defense Express

Как пишут в издании, на данный момент в Украине есть пару вариантов в качестве кандидатов с дальностью поражения до 500 км — ОТРК "Сапсан" и "Нептун", который нужно доработать. Применение крылатых ракет параллельно баллистическим несет в себе преимущества благодаря разным профилям использования вооружения. Крылатые ракеты делают ставку на малозаметность и обход противовоздушной обороны, а баллистические на минимальную реакцию комплексов противоракетной обороны.

[ + – ] Ракета "Нептун" Фото: Укроборонпром

Если "Сапсан" способен сразу поражать цели на 500 км, то "Нептун", как пишут авторы, еще нужно переделать. Сделать из противокорабельной ракеты наземную — сложная задача. В частности, нужно установить другую систему самонаведения, автопилот ракеты, а также почти вдвое повысить дальность стрельбы.

В обоих случаях реализация проектов требует стабильного и объемного финансирования.

Напомним, Сухопутные войска озвучили планы по перевооружению артиллерии. Планируется переход на натовские калибры и чешские САУ.

1 февраля Сухопутные войска ВСУ озвучили пожелания к новым средствам ПВО — зенитно-ракетным комплексам, радиолокационным станциям и ПЗРК