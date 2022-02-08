Сухопутные войска озвучили планы по перевооружению артиллерии: "Богдана" и ОТРК "Сапсан" (фото)

В армии планируют постепенный переход на натовские калибры, закупку чешской артиллерии, а также принятие на вооружение ряда украинских разработок.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины обнародовали свои планы по перевооружению ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщает Defense Express, присутствовавшие на презентации.

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Основной акцент в армии делают на дальнобойность, маневренность и точность новых артиллерийских, реактивных и ракетных систем. В некоторых сферах украинская армия не планирует переходить на стандарты НАТО, в частности, подразделения ствольной артиллерии планируют продолжать использовать 152-мм калибр.

Чешские "Даны" в ВСУ

Однако планируется переход на новые образцы вооружения:

подразделения ствольной артиллерии — 152-мм чешская САУ "Дана-М"

подразделения артиллерийских бригад — 155-мм САУ на примере "Богданы"

подразделения реактивной артиллерии — модернизированный БМ-21У "Град"

В издании отмечают, что такой переход позволит избежать проблем с дефицитом снарядов и реализовать "побригадный" переход на 155-мм калибр.

[ + – ] Направления развития вооружения и военной техники ракетных войск и артиллерии

Для полного перевооружения отдельной бригады нужно 72 САУ без учета резерва. Таким образом для перевооружения пяти отдельных артбригад нужно от 360 установок. Украинским предприятиям нужно выпускать по одной САУ в неделю, чтобы за 5 лет перевести 5 бригад на новое вооружение. Исходя из этого вариант с закупкой чешской Dana-M2 получает больше аргументов "За".

[ + – ] Огневые испытания "Богданы" Фото: скриншот

"Сапсан", "Буревій" и "Вільха"

Также войско показали планы по развитию ракетных войск и артиллерии частей на новые образцы вооружения.

подразделения ракетных войск — оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан"

подразделения реактивной артиллерии — "Вільха-М" и РСЗО "Буревій"

подразделения противотанковой артиллерии — самоходный ПТРК "Штурм-СМ".

[ + – ] Направления развития вооружения и военной техники

Как отмечают авторы, ситуация с вооружением бригад реактивной артиллерии ситуация более стабильна. Войска будут оснащать "Вільха-М" и "Буревій" в долгосрочной перспективе. Они в состоянии прохождения огневых или государственных испытаний.

[ + – ] Шасси для РСЗО "Буревій"

Доработка и запуск серийного производства ОТРК "Сапсан" во многом зависит от стратегической программы государства. "Сапсан" должен стать первым элементом дальнобойных ракетных комплексов, которые станут основным оружием сдерживания для Украины.

Напомним, 1 февраля Сухопутные войска ВСУ озвучили пожелания к новым средствам ПВО — зенитно-ракетным комплексам, радиолокационным станциям и ПЗРК. 17 января Сухопутные войска озвучили пожелания к новому БМП для замены устаревающих советских образцов.