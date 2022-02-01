Сухопутные войска ВСУ озвучили пожелания к новым средства ПВО (фото)

Военные озвучили предварительные требования к зенитно-ракетным комплексам, радиолокационным станциям, а также для ПЗРК.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины озвучили предварительные требования к украинским разработчикам по обновлению средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает Defense Express.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В планах у Сухопутных войск получить обновленные ракетные, ракетно-пушечные комплексы, новые радиолокационные станции и переносные зенитно-ракетные комплексы. Как пишут в издании, речь идет об обновлении всей линейки средств ПВО начиная от "Осы", заканчивая "Тунгусками".

На данный момент в армии озвучили только ориентировочные требования с учетом современных и перспективных угроз на поле боя.

Зенитно-ракетный комплекс малой дальности

В Сухопутных войсках планируют заменить "Осу", способную обнаруживать цели на дальности до 45 км, и уничтожить их на высоте до 5 км и дальности до 10 км.

[ + – ] Предварительные требования к ЗРК малой дальности

Новый ЗРК должен обеспечить уничтожение целей на дистанции до 15 км и высоте до 8 км. При этом дальность обнаружения должна практически удвоится и составить 80 км. Ракеты будущего комплекса должны получить продвинутую систему наведения с головкой самонаведения с инфракрасным и ультрафиолетовым сенсорами, чтобы ракета не перехватывалась тепловыми ловушками.

Весь комплекс должен быть построен на одном шасси, а конструкция иметь запас модернизации.

Чем планируют заменить "Шилку" и "Тунгуску"?

[ + – ] ЗУ "Тунгуска"

Заменить системы ПВО малого радиуса действия планируют на комплексы со значительно возросшими возможностями. Дальность поражения — 10 км высота и 5 км высота. Огнем из автоматических пушек до 4 км и 3,5 км.

[ + – ] Предварительные требования к ПВО

В ЗРК должны заложить возможность использовать снаряды с цифровым программированием. Радиолокационная система с цифровой антенной решеткой должна обнаруживать цели на дистанции до 60 км. Также комплекс должен быть оснащен станцией для глушения работы БПЛА. А корпус ПВО должен получить бронирование от осколков и пуль.

Новый переносной зенитно-ракетный комплекс

На замену "Иглам" Сухопутные войска хотят получить ПЗРК, способный поражать цели на дистанции 8 км и высоте до 5 км. Комплекс должен включать в себя систему распознавания "свой-чужой". Также головка самонаведения должна быть с инфракрасным и ультрафиолетовым сенсорами.

[ + – ] Предварительные требования к ПЗРК

Станция РЛС, обнаруживающая небольшие БПЛА

В состав Сухопутных войск должна войти новая станция радиолокационной станции, которая будет обнаруживать малозаметные цели. Предварительно, в армии называют дальность обнаружения целей с эффективной площадью рассеивания в 0,02 квадратных метра — это небольшой беспилотник или большая птица.

[ + – ] Требования к РЛС

РЛС будет трехкоординатная, с автоматическим сопровождением траекторий и расчетов параметров движения целей.

Напомним, 17 января Сухопутные войска озвучили пожелания к новому БМП для замены устаревающих советских образцов.

Ранее опрошенные Фокусом эксперты назвали противовоздушную оборону Украины одним из слабых мест в обороне против РФ.