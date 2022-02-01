Сухопутні війська ЗСУ озвучили побажання до нових засобів ППО (фото)

Військові озвучили попередні вимоги до зенітно-ракетних комплексів, станцій радіолокацій, а також для ПЗРК.

Сухопутні війська Збройних сил України озвучили попередні вимоги до українських розробників щодо оновлення засобів протиповітряної оборони. Про це повідомляє Defense Express.

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У планах у Сухопутних військ отримати оновлені ракетні, ракетно-гарматні комплекси, нові станції радіолокацій і переносні зенітно-ракетні комплекси. Як пишуть у виданні, йдеться про оновлення всієї лінійки засобів ППО, починаючи від "Оси", закінчуючи "Тунгусками".

Наразі в армії озвучили лише орієнтовні вимоги з урахуванням сучасних та перспективних загроз на полі бою.

Зенітно-ракетний комплекс малої дальності

У Сухопутних військах планують замінити "Осу", здатну виявляти цілі на дальності до 45 км і знищити їх на висоті до 5 км і дальності до 10 км.

[ + – ] Попередні вимоги до ЗРК малої дальності

Новий ЗРК має забезпечити знищення цілей на дистанції до 15 км та висоті до 8 км. У цьому дальність виявлення має практично подвоїтися і становити 80 км. Ракети майбутнього комплексу мають отримати просунуту систему наведення з головкою самонаведення з інфрачервоним та ультрафіолетовим сенсорами, щоб ракета не перехоплювалася тепловими пастками.

Весь комплекс має бути побудований на одному шасі, а конструкція матиме запас модернізації.

Чим планують замінити "Шилку" та "Тунгуску"?

[ + – ] ЗУ "Тунгуска"

Замінити системи ППО малого радіусу дії планують на комплекси зі значно збільшеними можливостями. Дальність ураження – 10 км висота та 5 км висота. Вогнем з автоматичних гармат до 4 км та 3,5 км.

[ + – ] Попередні вимоги до ППО

У ЗРК мають закласти можливість використовувати снаряди із цифровим програмуванням. Радіолокаційна система з цифровою антенною решіткою повинна виявляти цілі на дистанції до 60 км. Також комплекс має бути оснащений станцією для глушіння роботи БПЛА. А корпус ППО повинен отримати бронювання від уламків та куль.

Новий переносний зенітно-ракетний комплекс

На заміну "Іглам" Сухопутні війська хочуть отримати ПЗРК, здатний вражати цілі на дистанції 8 км та висоті до 5 км. Комплекс повинен включати систему розпізнавання "свій-чужий". Також головка самонаведення має бути з інфрачервоним та ультрафіолетовим сенсорами.

[ + – ] Попередні вимоги до ПЗРК

Станція РЛС, що виявляє невеликі БПЛА

До складу Сухопутних військ має увійти нова станція станції радіолокації, яка виявлятиме малопомітні цілі. Попередньо, в армії називають дальність виявлення цілей з ефективною площею розсіювання 0,02 квадратних метра — це невеликий безпілотник або великий птах.

[ + – ] Вимоги до РЛС

РЛС буде трикоординатною, з автоматичним супроводом траєкторій та розрахунків параметрів руху цілей.

Нагадаємо, 17 січня Сухопутні війська озвучили побажання до нового БМП для заміни застарілих радянських зразків.

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