Сухопутні війська озвучили побажання до нового БМП: деталі (фото)

Бойова машина піхоти має стати основою для мотопіхотних бригад в українській армії. Також вона має бути завважки меншою за 18 тонн.

Представники оборонно-промислового комплексу України провели публічний захід, на якому військові показали своє попереднє бачення нової БМП для Збройних Сил України. Про це повідомляє Defense Express, який відвідав захід.

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Як пишуть у виданні, озвучені побажання командуванням Сухопутних військ не є короткостроковими. Нині в армії проводять модернізацію БМП-1 до рівня БМП-1ТС, які разом з БМП-2 стануть основою механізованих підрозділів. Підкреслюється, що в заході названі конкретні технічні характеристики.

Серед озвучених побажань вказується:

наявність двигуна в передній частині корпусу

збільшений простір для десанту

маса не більше за 18 тонн

подолання водних перешкод

[ + – ] Основні вимоги до нової БМП

Захист БМП має бути модульним з можливістю встановлення додаткових елементів. Салон повинен бути оснащений протимінними сидіннями та захистом. Як озброєння пропонується 30-мм автоматична гармата, кулемет 7,62 мм та автоматичний гранатомет або ПТРК "Бар'єр". Точність бронемашини піхоти повинна гарантуватися тепловізійним прицілом та цифровим комплексом керування вогнем.

На базі нової БМП мають створити такі машини:

командирська бойова-розвідувальна ремонтно-евакуаційна санітарно-евакуаційна машина керування

Як зазначають у виданні, один з основних параметрів сучасних БМП – бойова маса. Виходячи з побажань Міноборони, БМП не отримає потужного бронювання. 18 тонн маси вистачить лише надійному захисту від куль, а то й встановлювати додаткові елементи. У такій ваговій категорії виступає російська БМП-3. Але в неї маса 19 тонн та 100-мм знаряддя.

[ + – ] БМП-3 армії РФ

За заявою розробників, БМП-3 здатна витримати постріл з 30 мм гармати з дистанції 200-300 метрів, а борти 12,7 мм кулі на відстані 100-200 метрів.

Нагадаємо, у Польщі представили модернізацію БМП-1 з кондиціонером для екіпажу та новим озброєнням. У грудні 2021 року до ЗСУ передали партію відремонтованих БМП-1.