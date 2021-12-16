У ЗСУ передали партію модернізованих Т-64 та відремонтованих БМП-1 (фото)

Львівський бронетанковий завод за 2021 рік передав понад 50 одиниць бронетехніки. Наразі підприємство модернізує потужності для виробництва броневиків "Дозор".

Львівський бронетанковий завод передав 5 модернізованих танків Т-64 та 7 капітально відремонтованих БМП-1. Про це повідомляє "АрміяInform".

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За заявою керівництва підприємства, у 2021 році було відремонтовано та передано армії понад 50 одиниць бронетехніки. У планах Львівського бронетанкового модернізувати потужності заводу. Вже проведено відповідні тендери та закуплено обладнання на понад 80 млн гривень.

[ + – ] Танки Т-64 Фото: АрміяInform

Завдяки модернізації заводу, на підприємстві зможуть не лише ремонтувати та модернізувати танки і БМП, а й налагодити виробництво броневиків "Дозор".

[ + – ] БМП-1 Фото: АрміяInform

Проте інформації про те, що модернізували в танках Т-64, на момент написання новини не було.

Нагадаємо, вчора Житомирський бронетанковий завод передав партію модернізованих БМП-2 та БРЕМ-2 для ЗСУ. Модернізація торкнулася системи управління вогнем і приладів спостереження.

На думку оглядача Forbes, українські танки Т-64 можуть виявитися кращими, ніж російські Т-72. Т-64 просунутіші технічно.