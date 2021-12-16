В ВСУ передали партию модернизированных Т-64 и отремонтированных БМП-1 (фото)

Львовский бронетанковый завод за 2021 год передал свыше 50 единиц бронетехники. Сейчас предприятие модернизирует мощности для производства броневиков "Дозор".

Львовский бронетанковый завод передал 5 модернизированных танков Т-64 и 7 капитально отремонтированных БМП-1. Об этом сообщает АрміяInform.

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По заявлению руководства предприятия, в 2021 году было отремонтировано и передано армии более 50 единиц бронетехники. В планах у Львовского бронетанкового модернизировать мощности завода. Уже проведены соответствующие тендеры и закуплено оборудование на более чем 80 млн гривен.

[ + – ] Танки Т-64 Фото: АрміяInform

Благодаря модернизации завода, на предприятии смогут не только ремонтировать и модернизировать танки и БМП, но и наладить производство броневиков "Дозор".

[ + – ] БМП-1 Фото: АрміяInform

Однако информации о том, что было модернизировано в танках Т-64, на момент написания новости не было.

Напомним, вчера Житомирский бронетанковый завод передал партию модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2 для ВСУ. Модернизация затронула систему управления огнем и приборы наблюдения.

По мнению обозревателя Forbes, украинские танки Т-64 могут оказаться лучше, чем российские Т-72. Т-64 более продвинуты технически.