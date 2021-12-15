ВСУ получили партию отремонтированных и модернизированных БМП-2 (фото)

Обновлял бронетехнику Житомирский бронетанковый завод. Модернизация затронула систему управления огнем и приборы наблюдения.

Житомирский бронетанковый завод отремонтировал и модернизировал партию БМП-2 и БРЭМ-2 для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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На предприятии провели капитальный ремонт, восстановив работоспособность узлов и агрегатов БМП-2, установили модернизированные приборы наблюдения и систему управления огнем, а также проверили и откорректировали работу вооружения.

Технику в Вооруженные силы передали сегодня, 15 декабря. Как заявил директор Житомирского бронетанкового завода Геннадий Гращенков, их предприятие является одним из лучших в украинской оборонке. Количество и качество переданной техники тому подтверждение.

БРЭМ-2 — это бронетехника, созданная на базе БМП-1. Она создана для ремонтно-эвакуационных работ. Поэтому БРЭМ-2 оснащен электросварочным оборудованием, лебедкой, буксиром и штангами для жесткой зацепки.

[ + – ] БРЭМ-2 Фото: Укроборонпром

БМП-2 — это советская боевая машина пехоты, которая предназначена для транспортировки личного состава.

Напомним, Житомирский бронетанковый завод освоил производство корпусов для БТР-4Е. Их производят для дальнейшей сборки в Харькове. На День ВСУ в армию была передана партия бронетехники: танки, броневики и внедорожники.