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Военный Фокус

Сразу в 6 городах. Украинской армии передадут крупную партию техники ко Дню ВСУ (фото)

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передача техники для всу
Фото: Минобороны Украины | Партия БТР4-Е для украинской армии

Военные получат танки Т-64, броневики "Козак-2М1", внедорожники Хамви и авиацию. Также в пяти городах ожидаются праздничные концерты.

В Министерстве обороны анонсировали передачу военной техники и авиации к 30-летию создания Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает АрміяInform.

В рамках празднований планируется передача авиатехники, броневиков "Козак-2М1" и Хамви, а также танков и БТР4Е. Передача будет происходить 6 декабря в 18:00 в следующих городах:

  1. Киев (Михайловская площадь) — 13 внедорожников HMMWV (Хамви)
  2. Львов (Нацкадемия сухопутных войск имени гетмана Сайгадчного) — 15 внедорожников Хамви
  3. Одесса (Морской вокзал) — 12 внедорожников Хамви и 2 патрульных катера "Island".
  4. Харьков (площадь Свободы) — 3 танка Т-64БВ, 10 БТР-4Е, 10 броневиков "Козак-2М1"
  5. Краматорск (площадь Мира) — 34 броневика "Козак-2М1"
  6. Озерное (Житомирская область) — вертолет Ми-8, учебный самолет Л-39, истребитель Су-27 и военно-транспортный Ан-26.
передача техники в ВСУ
Танки Т-64БВ
Фото: Укроборонпром

Также сообщается, что в Одессе на передаче техники будет присутствовать министр обороны Алексей Резников. В мероприятиях ко Дню ВСУ примет участие и президент Украины Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Они посетят передачу техники в Харькове. В Краматорск поедет командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

броневики для всу
ББМ Козак-2М1
Фото: Facebook / НВО "Практика"

Помимо передачи техники в 5 городах состотся праздничные выступления:

  • "Друга Ріка" — Харьков
  • Pianобой — Одесса
  • "Брутто" — Краматорск
  • "Скай" — Львов
  • "Антитіла" — Киев

Напомним, ветеран АТО с протезированной ногой протянул Ан-26 на рекордную дистанцию, посвятив это событие Дню ВСУ и волонтеров.

Отметим, что в США сейчас ведут разработку гибридной версии внедорожника Хамви, что должно существенно сократить расход топлива.