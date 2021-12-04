Сразу в 6 городах. Украинской армии передадут крупную партию техники ко Дню ВСУ (фото)

Военные получат танки Т-64, броневики "Козак-2М1", внедорожники Хамви и авиацию. Также в пяти городах ожидаются праздничные концерты.

В Министерстве обороны анонсировали передачу военной техники и авиации к 30-летию создания Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает АрміяInform.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В рамках празднований планируется передача авиатехники, броневиков "Козак-2М1" и Хамви, а также танков и БТР4Е. Передача будет происходить 6 декабря в 18:00 в следующих городах:

Киев (Михайловская площадь) — 13 внедорожников HMMWV (Хамви) Львов (Нацкадемия сухопутных войск имени гетмана Сайгадчного) — 15 внедорожников Хамви Одесса (Морской вокзал) — 12 внедорожников Хамви и 2 патрульных катера "Island". Харьков (площадь Свободы) — 3 танка Т-64БВ, 10 БТР-4Е, 10 броневиков "Козак-2М1" Краматорск (площадь Мира) — 34 броневика "Козак-2М1" Озерное (Житомирская область) — вертолет Ми-8, учебный самолет Л-39, истребитель Су-27 и военно-транспортный Ан-26.

[ + – ] Танки Т-64БВ Фото: Укроборонпром

Также сообщается, что в Одессе на передаче техники будет присутствовать министр обороны Алексей Резников. В мероприятиях ко Дню ВСУ примет участие и президент Украины Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Они посетят передачу техники в Харькове. В Краматорск поедет командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

[ + – ] ББМ Козак-2М1 Фото: Facebook / НВО "Практика"

Помимо передачи техники в 5 городах состотся праздничные выступления:

"Друга Ріка" — Харьков

Pianобой — Одесса

"Брутто" — Краматорск

"Скай" — Львов

"Антитіла" — Киев

Напомним, ветеран АТО с протезированной ногой протянул Ан-26 на рекордную дистанцию, посвятив это событие Дню ВСУ и волонтеров.

Отметим, что в США сейчас ведут разработку гибридной версии внедорожника Хамви, что должно существенно сократить расход топлива.