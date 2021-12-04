Сразу в 6 городах. Украинской армии передадут крупную партию техники ко Дню ВСУ (фото)
Военные получат танки Т-64, броневики "Козак-2М1", внедорожники Хамви и авиацию. Также в пяти городах ожидаются праздничные концерты.
В Министерстве обороны анонсировали передачу военной техники и авиации к 30-летию создания Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает АрміяInform.
В рамках празднований планируется передача авиатехники, броневиков "Козак-2М1" и Хамви, а также танков и БТР4Е. Передача будет происходить 6 декабря в 18:00 в следующих городах:
- Киев (Михайловская площадь) — 13 внедорожников HMMWV (Хамви)
- Львов (Нацкадемия сухопутных войск имени гетмана Сайгадчного) — 15 внедорожников Хамви
- Одесса (Морской вокзал) — 12 внедорожников Хамви и 2 патрульных катера "Island".
- Харьков (площадь Свободы) — 3 танка Т-64БВ, 10 БТР-4Е, 10 броневиков "Козак-2М1"
- Краматорск (площадь Мира) — 34 броневика "Козак-2М1"
- Озерное (Житомирская область) — вертолет Ми-8, учебный самолет Л-39, истребитель Су-27 и военно-транспортный Ан-26.
Также сообщается, что в Одессе на передаче техники будет присутствовать министр обороны Алексей Резников. В мероприятиях ко Дню ВСУ примет участие и президент Украины Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Они посетят передачу техники в Харькове. В Краматорск поедет командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Помимо передачи техники в 5 городах состотся праздничные выступления:
- "Друга Ріка" — Харьков
- Pianобой — Одесса
- "Брутто" — Краматорск
- "Скай" — Львов
- "Антитіла" — Киев
Напомним, ветеран АТО с протезированной ногой протянул Ан-26 на рекордную дистанцию, посвятив это событие Дню ВСУ и волонтеров.
Отметим, что в США сейчас ведут разработку гибридной версии внедорожника Хамви, что должно существенно сократить расход топлива.