Відразу у 6 містах. Українській армії передадуть велику партію техніки до Дня ЗСУ (фото)

Військовим передадуть танки Т-64, броньовики "Козак-2М1", позашляховики Хамві та авіацію. Також у п'яти містах очікуються святкові концерти.

У Міністерстві оборони анонсували передачу військової техніки та авіації до 30-річчя створення Збройних Сил України. Про це повідомляє АрміяInform.

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В рамках святкувань планується передача авіатехніки, броньовиків "Козак-2М1" та Хамві, а також танків та БТР-4Е. Передача відбуватиметься 6 грудня о 18:00 у наступних містах:

Київ (Михайлівська площа)- 13 позашляховиків HMMWV (Хамві) Львів (Нацакадемія сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного) — 15 позашляховиків Хамві Одеса (Морський вокзал) — 12 позашляховиків Хамві та 2 патрульні катери "Island". Харків (площа Свободи) — 3 танки Т-64БВ, 10 БТР-4Е, 10 броньовиків "Козак-2М1" Краматорськ (площа Миру) — 34 броньовики "Козак-2М1" Озерне (Житомирська область) — вертоліт Мі-8, навчальний літак Л-39, винищувач Су-27 та військово-транспортний Ан-26.

[ + – ] Танки Т-64БВ Фото: Укроборонпром

Також повідомляється, що в Одесі на передачі техніки буде присутній міністр оборони Олексій Рєзніков. У заходах до Дня ЗСУ візьме участь і президент України Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вони відвідають передачу техніки у Харкові. Краматорськ відвідає командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

[ + – ] ББМ Козак-2М1 Фото: Facebook / НВО "Практика"

Крім передачі техніки у 5 містах будуть святкові виступи:

Друга Ріка — Харків

Pianобой — Одеса

Брутто — Краматорськ

Скай — Львів

Антитіла — Київ

Нагадаємо, ветеран АТО з протезованою ногою простяг Ан-26 на рекордну дистанцію, присвятивши цю подію дню ЗСУ та волонтерів.

Зазначимо, що у США зараз ведуть розробку гібридної версії позашляховика Хамві, що має суттєво скоротити витрати пального.