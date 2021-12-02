Рекорд України. Ветеран АТО з протезованою ногою протягнув Ан-26 (відео)

Роман Кашпур пішов на фронт у 2016 році. Ідея про те, щоб потягнути 16-тонний літак, прийшла до нього раптово.

На Чугуївському аеродромі ветеран АТО Роман Кашпур встановив Національний Рекорд України, протягнувши 16-тонний літак Ан-26 на 6,4 метрів. Про це повідомляє місцеве видання Kharkiv Today.

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У межах проведення "Ігор героїв" у Харківській області ветеран російсько-української війни зміг зрушити з місця Ан-26 на 6,4 метрів за 43 секунди. Тим самим Романові вдалося встановити рекорд України.

Роман Кашпур має інвалідність. У нього ампутовано праву стопу, а замість неї встановлено протез. Свій рекорд Кашпур встановив на честь святкування Дня волонтера та Дня Збройних Сил України, які відзначатимуться 5 та 6 грудня відповідно.

"Який би не був важкий тягар, які б перешкоди не ставило нам життя — ми повинні боротися!", — заявив ексвійськовий.

Роман Кашпур – родом із Вінницької області, міста Хмільника. На фронт пішов у 2016 році добровольцем у "Правий сектор". На той момент йому було 19 років. Служив стрільцем, кулеметником, артилеристом, а за фахом він інструктор з фізвиховання. Пізніше підписав контракт із ЗСУ.

У 2019 році під час виконання бойового завдання наступив на протипіхотну міну, через що довелося провести травматичну ампутацію правої ступні.

Ветеран АТО вже двічі брав участь в "Іграх героїв" — це міжнародні спортивні змагання ветеранів. Ідея з літаком виникла раптово.

"Я говорю: "Та літак зсунувся з місця". Одного разу на мене дружина подивилася, на кшталт: "Ти серйозно?" Я і сам сказав і забув, але ідея залишилася в голові", — розповідає Роман.

[ + – ] Роман Кашпур пішов на фронт добровольцем у 2016 році Фото: Суспільне.Харків

Нагадаємо, у жовтні в Сухопутних військах визначили найкращий стрілецький взвод. Ним став резерв із бригади Вінницької тероборони.