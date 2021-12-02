Рекорд Украины. Ветеран АТО с протезированной ногой протянул Ан-26 (видео)

Роман Кашпур пошел на фронт в 2016 году. Идея с тем, чтобы потянуть 16-тонный самолет пришла к нему внезапно.

На Чугуевском аэродроме ветеран АТО Роман Кашпур установил Национальный Рекорд Украины, протянув 16-тонный самолет Ан-26 на 6,4 метра. Об этом сообщает местное издание Kharkiv Today.

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В рамках проведения "Игр героев" в Харьковской области ветеран российско-украинской войны смог сдвинуть с места Ан-26 на 6,4 метра за 43 секунды. Тем самым Роману удалось установить рекорд Украины.

Роман Кашпур имеет инвалидность. У него ампутирована правая стопа, а вместо нее установлен протез. Свой рекорд Кашпур установил в честь празднования Дня волонтера и Дня Вооруженных Сил Украины, которые будут отмечаться 5 и 6 декабря соответственно.

"Какое бы ни было тяжелое бремя, какие бы препятствия не ставила нам жизнь — мы должны бороться!", — заявил экс-военный.

Роман Кашпур — родом из Винницкой области, города Хмельника. На фронт пошел в 2016 году добровольцем в "Правый сектор". На тот момент ему было 19 лет. Служил стрелком, пулеметчиком, артиллеристом, а по специальности он — инструктор по физвоспитанию. Позже подписал контракт с ВСУ.

В 2019 году в ходе выполнения боевого задания наступил на противопехотную мину из-за чего пришлось провести травматическую ампутацию правой ступни.

Ветеран АТО уже дважды принимал участие в "Играх героев" — это международные спортивные соревнования ветеранов. Идея с самолетом ему пришла внезапно.

"Я говорю: "Да самолет сдвину с места". Однажды на меня жена посмотрела, типа: "Ты серьезно?" Я и сам сказал и забыл, но идея осталась в голове", — рассказывает Роман.

[ + – ] Роман Кашпур пошел на фронт добровольцем в 2016 году Фото: Суспільне.Харків

Напомним, в октябре в Сухопутных войсках определили лучший стрелковый взвод. Им стал резерв из бригады Винницкой теробороны.