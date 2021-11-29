У США розробляють гібридну версію культового позашляховика Гамві (фото)

Завдяки встановленню електроприводу, розробники планують на 30% зменшити витрати пального, а також підвищити характеристику автомобіля.

Компанія AM General уклала угоду про стратегічне співробітництво з британською оборонною групою QinetiQ для прискорення розробки гібридної версії Humvee. Про це повідомляє TheDefensePost.

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У межах співробітництва компанії зосередять свої зусилля на електрифікації позашляховика. Для цього вони вивчать різноманітні технології інших військових транспортних засобів. Одна з цілей розробки — підвищення продуктивності та зниження викидів в атмосферу.

Розробники створили дві інтерактивні моделі Гамві у віртуальній реальності через пандемію. На них візуалізуватимуть те, як на автомобіль можна інтегрувати електропривід із мінімальним втручанням у конструкцію.

[ + – ] 3D модель Гамві

"Ця співпраця є важливим кроком на шляху до нової доби стійких, більш універсальних наземних бойових машин, здатних боротися зі складними загрозами за умов мінімального впливу на навколишнє середовище", — заявив технічний директор QinetiQ Майк Стюарт.

Гібридна система електроприводу повинна забезпечити на 30% меншу витрату палива, ніж альтернативи двигуну внутрішнього згоряння. Очікується, що гібрид також дозволить машинам долати небезпечніші ландшафти, збільшить дальність ходу та зменшить акустичну та теплову сигнатуру автомобіля.

Надалі плануються такі роботи, але вже з іншими транспортними засобами.

Нагадаємо, у США представили легкий тактичний позашляховик на базі Гамві, але із захистом від мін.

Раніше в Південноафриканській республіці прокачали броньовик Mbombe 4. Тепер він здатний витримати 50 кг вибухівки.