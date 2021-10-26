Легкий та із захистом від мін: у США представили тактичний позашляховик на базі Гамві (фото)

Машина отримала круговий захист від мін, противибухові сидіння та захист передніх і задніх коліс. Усі це із вагою 6,3 тонни.

Американська компанія AM General розробила нове покоління легкого тактичного Гамві, який отримав протимінний захист за умов збереження високого рівня мобільності. Про це повідомляє Army Recognition.

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Повідомляється, що компонування у позашляховика стандартне — 4х4 з двигуном попереду та бойовим і десантним відділенням ззаду. Компанії вдалося розробити абсолютно новий автомобіль із захистом на рівні MRAP, але із вагою всього 6 396 кг.

Броневик має круговий захист від вибуху. Підлога машини забезпечує захист передніх та задніх коліс, а також центральної ходової частини від вибуху. Автомобіль також оснащений противибуховими сидіннями, підлогою, що плаває, та прозорою бронею.

Незважаючи на такий захист і вагу в 6 396 кг, автомобіль зберігає виняткову швидкість, мобільність та маневреність на будь-якій пересіченій місцевості та за будь-яких погодних умов.

Фото: defence blog

Легка тактична машина – це ключовий елемент у сучасних Збройних Силах. Вони можуть здійснювати широкий спектр завдань та мають високу мобільність. NXT 360 покликаний розв'язати одну з основних проблем, яку військові виявили в Іраку та Афганістані, бути менш уразливим до саморобних вибухових пристроїв.

Броневик доступний у двох варіантах — із дизельним двигуном на 205 к. с. та турбонаддувом або дизельний двигун + турбонаддув, але вже на 250 к. с. та 6-ступінчастою коробкою передач з електронним керуванням. Сильніший варіант отримав приставку ES. Він також має підвіску з великим ходом і можливість встановити більш високорівневий захист від мін.

Легкий тактичний позашляховик NXT 360 створений на базі HUMVEE для максимальної уніфікації та спрощеного обслуговування. Також його можна оснастити:

12,7 мм кулеметом;

40-мм гранатометом.

Нагадаємо, у Південнофриканській республіці прокачали броньовик Mbombe 4. Тепер він здатний витримати 50 кг вибухівки.

Раніше в Польщі показали новий 18-тонний бронеавтомобіль для спецназу та розвідки.