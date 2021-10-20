Витримає вибух 50 кг вибухівки: в ПАР прокачали броньовик Mbombe 4

Додаткове бронювання створене так, що воно не додає ваги до бронеавтомобіля, а це означає, що максимальна швидкість залишилася на колишньому рівні — 140 км/год.

Південноафриканська компанія Paramount Group розробила додаткове бронювання для броньовика Mbombe 4, яке відповідає загрозам 3-го рівня за стандартами НАТО. Про це повідомляє Army Technology.

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Додаткове бронювання захищає від:

осколків артилерійських снарядів;

вибухів саморобних вибухових пристроїв;

множинних балістичних загроз.

При цьому стверджується, що додатковий захист вийшов легким, тому загалом вага машини не змінилася. Також додаткове бронювання можна замінити прямо на полі бою. Поліпшення вже пройшло всі випробування, тому Mbombe 4 отримав усі сертифікати. Для проходження тестів підривали:

два саморобні вибухові пристрої потужністю 10 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті;

вибуховий пристрій вагою 50 кг при бічному вибуху на дистанції в 5 метрів.

"Забезпечення живучості й ефективності завдань нового покоління є наріжним каменем нашого підрозділу наземних систем. Ми націлені на постійне дослідження та розробку індивідуальних рішень для розв'язання асиметричних проблем безпеки 2021 року і наступних десятиліть", — заявив виконавчий директор Paramount Group Land Systems Джон Крейг.

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Броньовик здатний розвивати максимальну швидкість 140 км/год, а його корисне навантаження становить 2,3 тонни. Запас ходу складає 800 км.

Нагадаємо, в Польщі показали 18-тонний броньовик для спецназу і розвідки. Він отримав модульну будову, що дозволить встановлювати на нього різні ступені бронювання.

Зазначимо, що раніше була показана модернізована БМП-1 силами польської компанії. У БМП встановили кондиціонери і кругову систему огляду.