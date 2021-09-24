З поліпшеннями для екіпажу і новим озброєнням: Польща представила модернізацію БМП-1 (відео)

Усередині BWP-1 тепер буде кондиціонер і система пожежогасіння, а також кругова система огляду.

Польська компанія Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne представила модернізовану версію BWP-1 (ліцензійна версія радянської БМП-1). Про це повідомляє Polska Zbrojarna.

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Конструктори збільшили корпус машини, перемістили баки і прибрали основу вежі. Завдяки таким поліпшенням збільшився обсяг десантного відділення, а також покращилися умови для роботи екіпажу.

Також покращили балістичний захист, довівши його до третього рівня STANAG 4569 (захист від вибуху 155 мм снаряда на дистанції 60 метрів, — Фокус). Доступне поліпшення бронезахисту та до четвертого рівня, що дозволить витримувати обстріл бронебійними кулями зі снайперських гвинтівок і великокаліберних кулеметів.

BWP-1 отримала нову систему зв'язку, кондиціонер, протипожежне обладнання, а також кругову систему огляду.

Як озброєння пропонується 30 або 40-мм гармата Bushmaster Mk 44. Крім цього ПТУР і спарений кулемет. Двигуном оновленої BWP-1 став німецький мотор на 326 кінських сил.

Нагадаємо, в Польщі показали новий бронеавтомобіль для спецназу. На виставці озброєння також був показаний безпілотний робот Bizon, який може сканувати якість дорожнього покриття.