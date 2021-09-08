Для випробування покриттів: у Польщі показали безпілотного робота BIZON (фото)

Новинка переміщатиметься повністю автономно. Вона зможе визначати пошкоджені елементи в аеропорту та наносити дані на карту.

На виставці оборонної промисловості в Кельці показали автономний модуль BIZON, розроблений Технологічним інститутом ВПС і компанією Dobrowolski. Про це повідомляє польське видання Milmag.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

BIZON має електричний двигун і був розроблений для безперервного випробування несучої здатності покриття аеропорту, а також для моніторингу і патрулювання стану деяких елементів аеропорту. Повідомляється, що розробка машини велася з 2018 року, а роботи над прототипом стартували в лютому 2021. Очікується, що програму продовжать на 2022 рік, після чого він зможе пройти сертифікацію.

Машина оснащується 4 колесами з гумовими гусеницями, що знижують тиск на ґрунт. За заявою розробників, він порівнянний з показником літака С-130 Hercules — 0,6 кг/см квадратний. Заявляється, що одного заряду повинно вистачити на 8 годин. Наразі вага новинки становить 3 тонни, але її планують зменшити надалі. Для цього змінять деякі деталі.

Два колеса Bizon оснащені приводами з датчиками. Вони перевіряють нерівності, що виникли внаслідок руху. Дані збираються комп'ютерною системою, яка створює повну базу з картою несучої здатності дорожнього покриття.

Керуватиме транспортом автопілот, обладнаний лідаром, радаром і різноманітними камерами та датчиками.

Нагадаємо, в Польщі показали новий бронеавтомобіль для спецназу і розвідки.

Зазначимо, що в РФ випробували безпілотну платформу "Маркер", яка самостійно проїхала 100 км.