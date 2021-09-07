Для спецназу й розвідки: в Польщі показали новий 18-тонний бронеавтомобіль (фото)

Завдяки модульності броньовика на нього можна встановлювати один із двох двигунів, а також різний рівень бронювання.

Польська компанія Huta Stalowa Wola на виставці MSPO-2021 представила новий бронеавтомобіль проекту Pegaz. Про це повідомляє польське мілітарі-видання Milmag.

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Броньовик розробили в межах програми Міноборони Польщі зі створення перспективної бронемашини для польських ССО і артилерійських частин. Її планують використовувати як машину управління й розвідки.

Відмінною рисою новинки є її модульність. Вона може важити від 13 до 18 тонн, в залежності від рівня бронювання. Стандартний рівень захисту врятує екіпаж від куль і осколків. Він сертифікований за рівнем балістичного захисту STANAG 4569 Level 2-4 (натівський стандарт захисту, — Фокус), а протимінний захист сертифікований STANAG 4569 Level 2a/2b-3a/3b (від вибуху міни наїздом на неї колесом і до її підриву під днищем, — Фокус).

Планується два варіанти двигуна для броньовика — Tatra на 300 к.с. або Cummins на 270 кінських сил. Максимальна швидкість по трасі заявляється на рівні 110 км/год з запасом ходу до 700 км. Без додаткової підготовки бронеавтомобіль може подолати брід завглибшки до 1,2 метра, а також подолати стіну до пів метра заввишки.

При цьому наголошується, що розробкою цієї моделі польська компанія займається спільно з чеською Tatra. Поляки відповідатимуть за бронекорпус, а чехи за шасі. На виставковому зразку як озброєння був встановлений кулеметний модуль ZSMU A5, керований дистанційно.

Нагадаємо, в ЗСУ в травні передали партію польських бронеавтомобілів Oncilla.

Відзначимо, що раніше в ЗМІ заявлялося про плани Польщі збільшити кількість військових утричі до 300 тисяч бійців.