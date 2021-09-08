Для испытания покрытий: в Польше показали беспилотного робота BIZON (фото)

Новинка будет перемещаться полностью автономно. Она сможет определять поврежденные элементы в аэропорту и наносить данные на карту.

На выставке оборонной промышленности в Кельце показали автономный модуль BIZON, разработанный Технологическим институтом ВВС и компанией Dobrowolski. Об этом сообщает польское издание Milmag.

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BIZON имеет электрический двигатель и был разработан для непрерывного испытания несущей способности покрытия аэропорта, а также для мониторинга и патрулирования состояния некоторых элементов аэропорта. Сообщается, что разработка машины велась с 2018 года, а работы над прототипом стартовали в феврале 2021. Ожидается, что программу продлят на 2022 год, после чего он сможет пройти сертификацию.

Фото: Milmag

Машина оснащается 4 колесами с резиновыми гусеницами, снижающие давление на грунт. По заявлению разработчиков, оно сравнимо с показателем самолета С-130 Hercules — 0,6 кг/см квадратный. Заявляется, что одного заряда должно хватить на 8 часов. На данный момент вес новинки составляет 3 тонн, но его планируют уменьшить в дальнейшем. Для этого сменят некоторые детали.

Два колеса Bizon оснащены приводами с датчиками. Они проверяют неровности, возникшие в результате движения. Данные собираются компьютерной системой, которая создает полную базу с картой несущей способности дорожного покрытия.

Управлять транспортом будет автопилот, оборудованный лидаром, радаром и разнообразными камерами и датчиками.

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