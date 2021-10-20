Выдержит взрыв 50 кг взрывчатки: в ЮАР прокачали броневик Mbombe 4
Дополнительное бронирование создано таким образом, что оно не добавляет веса к бронеавтомобилю, а это означает, что максимальная скорость осталась на прежнем уровне — 140 км/ч.
Южноафриканская компания Paramount Group разработала дополнительное бронирование для броневика Mbombe 4, которая соответствует угрозам 3-го уровня по стандартам НАТО. Об этом сообщает Army Technology.
Дополнительное бронирование защищает от:
- осколков артиллерийских снарядов
- взрывов самодельных взрывных устройств
- множественных баллистических угроз
При этом утверждается, что дополнительная защита вышла легкой, поэтому в целом вес машины не изменился. Также дополнительное бронирование можно заменить прямо на поле боя. Улучшение уже прошло все испытания, поэтому Mbombe 4 получил все сертификаты. Для прохождения тестов подрывали:
- Два самодельных взрывных устройства мощностью 10 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте
- Взрывное устройство весом в 50 кг при боковом взрыве на дистанции в 5 метров
"Обеспечение живучести и эффективности задач нового поколения является краеугольным камнем нашего подразделения наземных систем. Мы нацелены на постоянное исследование и разработку индивидуальных решений для решения асимметричных проблем безопасности 2021 года и следующих десятилетий", — заявил исполнительный директор Paramount Group Land Systems Джон Крейг.
Броневик способен развивать максимальную скорость в 140 км/ч, а его полезная нагрузка составляет 2,3 тонны. Запас хода составляет 800 км.
Напомним, в Польше показали 18-тонный броневик для спецназа и разведки. Он получил модульное строение, что позволит устанавливать на него различные степени бронирования.
Отметим, что ранее была показана модернизированная БМП-1 силами польской компании. В БМП установили кондиционеров и круговую систему осмотра.