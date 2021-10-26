Легкий и с защитой от мин: в США представили тактический внедорожник на базе Хамви (фото)
Машина получила круговую защиту от мин, противовзрывные сиденья и защиту передних и задних колес. Все это при весе в 6,3 тонны.
Американская компания AM General разработала новое поколение легкого тактического Хамви, получивший противоминную защиту при сохранении высокого уровня мобильности. Об этом сообщает Army Recognition.
Сообщается, что компоновка у внедорожника стандартна — 4х4 с двигателем впереди и боевым и десантным отделением сзади. Компании удалось разработать совершенно новый автомобиль с защитой на уровне MRAP, но с весом всего 6396 кг.
Броневик имеет круговую защиту от взрыва. Пол машины обеспечивает защиту передних и задних колес, а также центральной ходовой части от взрыва. Автомобиль также оснащен противовзрывными сиденьями, плавающим полом и прозрачной броней.
Несмотря на такую защиты и вес в 6396 кг, автомобиль сохраняет исключительную скорость, мобильность и маневренность на любой пересеченной местности и при любых погодных условиях.
Легкая тактическая машина — это ключевой элемент в современных Вооруженных силах. Они могут выполнять широкий спектр задач и имеют высокую мобильность. NXT 360 призван решить одну из основных проблем, которую военные выявили в Ираке и Афганистане, быть менее уязвимым к самодельным взрывным устройствам.
Броневик доступен в двух вариантах — с дизельным двигателем на 205 л.с. и турбонаддувом или дизельный двигатель + турбонаддув, но уже на 250 л.с. и 6-ступенчатой коробкой передач с электронным управлением. Более мощный вариант получил приставку ES. Он также имеет подвеску с большим ходом и возможность установить на него более высокоуровневую защиту от мин.
Легкий тактический внедорожник NXT 360 создан на базе HUMVEE для максимальной унификации и упрощенного обслуживания. Также его можно оснастить:
- 12,7 мм пулеметом
- 40-мм гранатометом
Напомним, в Южнафриканской республике прокачали броневик Mbombe 4. Теперь он способен выдержать 50 кг взрывчатки.
Ранее в Польше показали новый 18-тонный бронеавтомобиль для спецназа и разведки.