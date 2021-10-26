Легкий и с защитой от мин: в США представили тактический внедорожник на базе Хамви (фото)

Машина получила круговую защиту от мин, противовзрывные сиденья и защиту передних и задних колес. Все это при весе в 6,3 тонны.

Американская компания AM General разработала новое поколение легкого тактического Хамви, получивший противоминную защиту при сохранении высокого уровня мобильности. Об этом сообщает Army Recognition.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Сообщается, что компоновка у внедорожника стандартна — 4х4 с двигателем впереди и боевым и десантным отделением сзади. Компании удалось разработать совершенно новый автомобиль с защитой на уровне MRAP, но с весом всего 6396 кг.

Броневик имеет круговую защиту от взрыва. Пол машины обеспечивает защиту передних и задних колес, а также центральной ходовой части от взрыва. Автомобиль также оснащен противовзрывными сиденьями, плавающим полом и прозрачной броней.

Несмотря на такую защиты и вес в 6396 кг, автомобиль сохраняет исключительную скорость, мобильность и маневренность на любой пересеченной местности и при любых погодных условиях.

Фото: defence blog

Легкая тактическая машина — это ключевой элемент в современных Вооруженных силах. Они могут выполнять широкий спектр задач и имеют высокую мобильность. NXT 360 призван решить одну из основных проблем, которую военные выявили в Ираке и Афганистане, быть менее уязвимым к самодельным взрывным устройствам.

Броневик доступен в двух вариантах — с дизельным двигателем на 205 л.с. и турбонаддувом или дизельный двигатель + турбонаддув, но уже на 250 л.с. и 6-ступенчатой коробкой передач с электронным управлением. Более мощный вариант получил приставку ES. Он также имеет подвеску с большим ходом и возможность установить на него более высокоуровневую защиту от мин.

Легкий тактический внедорожник NXT 360 создан на базе HUMVEE для максимальной унификации и упрощенного обслуживания. Также его можно оснастить:

12,7 мм пулеметом

40-мм гранатометом

Напомним, в Южнафриканской республике прокачали броневик Mbombe 4. Теперь он способен выдержать 50 кг взрывчатки.

Ранее в Польше показали новый 18-тонный бронеавтомобиль для спецназа и разведки.