В США разрабатывают гибридную версию культового внедорожника Хамви (фото)

Благодаря установке электропривода, разработчики планируют на 30% уменьшить расход топлива, а также повысить характеристика автомобиля.

Компания AM General заключило соглашение о стратегическом сотрудничестве с британской оборонной группой QinetiQ для ускорения разработки гибридной версии Humvee. Об этом сообщает TheDefensePost.

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В рамках сотрудничества компании сосредоточат свои усилия на электрификации внедорожника. Для этого они изучат различные технологии других военных транспортных средств. Одна из целей разработки — повышение производительности и снижение выбросов в атмосферу.

Разработчики создали две интерактивные модели Хамви в виртуальной реальности из-за пандемии. На них будут визуализировать то, как на автомобиль можно интегрировать электропривод с минимальным вмешательством в конструкцию.

[ + – ] 3D модель Хамви

"Это сотрудничество является важным шагом на пути в новую эпоху устойчивых, более универсальных наземных боевых машин, способных бороться со сложными угрозами при минимальном воздействии на окружающую среду", — заявил технический директор QinetiQ Майк Стюарт.

Гибридная система электропривода должна обеспечить на 30% меньший расход топлива, чем альтернативы с двигателем внутреннего сгорания. Ожидается, что гибрид также позволит машинам преодолевать более опасные ландшафты, увеличит дальность хода и уменьшит акустическую и тепловую сигнатуру автомобиля.

В дальнейшем планируются подобные работы, но уже с другими транспортными средствами.

Напомним, в США представили легкий тактический внедорожник на базе Хамви, но с защитой от мин.

Ранее в Южноафриканской республике прокачали броневик Mbombe 4. Теперь он способен выдержать 50 кг взрывчатки.