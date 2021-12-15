ЗСУ отримали партію відремонтованих і модернізованих БМП-2 (фото)

Обновляв бронетехніку Житомирський бронетанковий завод. Модернізація торкнулася системи управління вогнем і приладів спостереження.

Житомирський бронетанковий завод відремонтував і модернізував партію БМП-2 та БРЕМ-2 для Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

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На підприємстві провели капітальний ремонт, відновивши працездатність вузлів і агрегатів БМП-2, встановили модернізовані прилади спостереження та систему управління вогнем, а також перевірили та відкоригували роботу озброєння.

Техніку до Збройних Сил передали сьогодні, 15 грудня. Як заявив директор Житомирського бронетанкового заводу Геннадій Гращенков, їхнє підприємство є одним із найкращих в українській оборонці. Кількість і якість переданої техніки тому підтвердження.

БРЕМ-2 – це бронетехніка, створена на базі БМП-1. Вона призначена для ремонтно-евакуаційних робіт. Тому БРЕМ-2 оснащений електрозварювальним обладнанням, лебідкою, буксиром і штангами для жорсткої зачіпки.

[ + – ] БРЕМ-2 Фото: Укроборонпром

БМП-2 — це радянська бойова машина піхоти, призначена для транспортування особового складу.

Нагадаємо, Житомирський бронетанковий завод освоїв виробництво корпусів для БТР-4Е. Їх виробляють для подальшого збирання в Харкові. На День ЗСУ до армії було передано партію бронетехніки: танки, броньовики та позашляховики.