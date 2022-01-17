Сухопутные войска озвучили пожелания к новому БМП: детали (фото)

Боевая машина пехоты должна стать основой для мотопехотных бригад в украинской армии. Также она должна быть весом не более 18 тонн.

Представители оборонно-промышленного комплекса Украины провели публичное мероприятие, на котором военные показали свое предварительное видение новой БМП для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Defense Express, посетившие мероприятие.

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Как пишут в издании, озвученные пожелания командованием Сухопутных войск являются не краткосрочными. Ныне в армии проводят модернизацию БМП-1 до уровня БМП-1ТС, которые вместе с БМП-2 станут основой механизированных подразделений. Подчеркивается, что на мероприятии не было конкретных технических характеристик.

Среди озвученных пожеланий указывается:

наличие двигателя в передней части корпуса

увеличенное пространство для десанта

масса не более 18 тонн

преодолевание водных препятствий

[ + – ] Основные требования к новой БМП

Защита БМП должно быть модульной с возможностью установки дополнительных элементов. Салон должен быть оснащен противоминными сидениями и защитой. В качестве вооружения предлагается 30-мм автоматическая пушка, пулемет 7,62 мм и автоматический гранатомет или ПТРК "Барьер". Точность бронемашины пехоты должна гарантироваться тепловизионным прицелом и цифровым комплексом управления огнем.

На базе новой БМП должны создать такие машины:

командирская боевая-разведывательная ремонтно-эвакуационная санитарно-эвакуационная машина управления

Как отмечают в издании, один из основных параметров современных БМП — боевая масса. Исходя из пожеланий Минобороны следует, что БМП не получит мощного бронирования. 18 тонн массы хватит только для надежной защиты от пуль, если не устанавливать дополнительных элементов. В такой весовой категории выступает российская БМП-3. Но у нее масса 19 тонн и 100-мм орудие.

[ + – ] БМП-3 армии РФ

По заявлению разработчиков, БМП-3 способна выдержать выстрел из 30-мм пушки с дистанции 200-300 метров, а борта 12,7 мм пули на расстоянии 100-200 метров.

Напомним, в Польше представили модернизацию БМП-1 с кондиционером для экипажа и новым вооружением. В декабре 2021 в ВСУ передали партию отремонтированных БМП-1.