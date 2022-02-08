Сухопутні війська озвучили плани щодо переозброєння артилерії: "Богдана" й ОТРК "Сапсан" (фото)

В армії планують поступовий перехід на натівські калібри, закупівлю чеської артилерії, а також ухвалення низки українських розробок.

Сухопутні війська Збройних сил України оприлюднили свої плани щодо переозброєння ракетних військ і артилерії. Про це повідомляє Defense Express, які були присутні на презентації.

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Основний акцент у армії роблять на далекобійність, маневреність і точність нових артилерійських, реактивних і ракетних систем. У деяких сферах українська армія не планує переходити на стандарти НАТО, зокрема підрозділи ствольної артилерії планують продовжувати використовувати 152 мм калібр.

Чеські "Дани" в ЗСУ

Проте планується перехід на нові зразки озброєння:

підрозділи ствольної артилерії — 152-мм чеська САУ "Дана-М"

підрозділи артилерійських бригад — 155-мм САУ на прикладі "Богдани"

підрозділи реактивної артилерії — модернізований БМ-21У "Град"

У виданні зазначають, що такий перехід дозволить уникнути проблем із дефіцитом снарядів і реалізувати "побригадний" перехід на 155-мм калібр.

[ + – ] Напрями розвитку озброєння та військової техніки ракетних військ і артилерії

Для повного переозброєння окремої бригади необхідно 72 САУ без урахування резерву. Таким чином, для переозброєння п'яти окремих артбригад потрібно від 360 установок. Українським підприємствам потрібно випускати по одній САУ на тиждень, щоби за 5 років перевести 5 бригад на нове озброєння. Тому варіант із закупівлею чеської Dana-M2 отримує більше аргументів "За".

[ + – ] Вогневі випробування "Богдани" Фото: Скріншот

"Сапсан", "Буревій" і "Вільха"

Також військо показали плани щодо розвитку ракетних військ і артилерії частин на нові зразки озброєння.

підрозділи ракетних військ — оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан"

підрозділи реактивної артилерії — "Вільха-М" і РСЗВ "Буревій"

підрозділи протитанкової артилерії — самохідний ПТРК "Штурм-СМ".

[ + – ] Напрями розвитку озброєння та військової техніки

Як зазначають автори, ситуація з озброєнням бригад реактивної артилерії ситуація стабільніша. Війська оснащуватимуть "Вільха-М" і "Буревій" у довгостроковій перспективі. Вони в стані проходження вогневих чи державних випробувань.

[ + – ] Шасі для РСЗВ "Буревій"

Доробка та запуск серійного виробництва ОТРК "Сапсан" багато в чому залежить від стратегічної програми держави. "Сапсан" має стати першим елементом далекобійних ракетних комплексів, які стануть основною зброєю стримування для України.

Нагадаємо, 1 лютого Сухопутні війська ЗСУ про звучили побажання щодо нових засобів ППО — зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій і ПЗРК. 17 січня Сухопутні війська озвучили побажання щодо нового БМП для заміни застарілих радянських зразків.