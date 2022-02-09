Українська армія хоче отримати ракети з дальністю ураження 500 км (фото)

Сухопутні війська хочуть отримати зброю, яка дозволить завдавати точні удари по інфраструктурі ворога в тилу.

Сухопутні війська Збройних сил України озвучили напрямок розвитку ракетних систем, які мають стати основою для глобальної системи стримування від нападу на країну. Про це повідомляє Defense Express, які побували на презентації.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Відповідно до концепції розвитку ракетних комплексів ЗСУ хоче отримати оперативно-тактичні комплекси з дальністю ураження до 500 км. Оснащуватимуться вони балістичними та крилатими ракетами для високоточного удару.

[ + – ] Переозброєння Сухопутних військ

Подібні ракетні комплекси дозволять українській армії завдавати ударів по військовій інфраструктурі ворога на великій дальності. На другому рівні необхідні розвідувально-ударні системи для масового застосування разом із засобами радіоелектронної боротьби та розвідки, а також роботизована техніка.

[ + – ] ОТРК "Сапсан" Фото: Defense Express

Як пишуть у виданні, наразі в Україні є кілька варіантів у кандидати з дальністю ураження до 500 км — ОТРК "Сапсан" і "Нептун", який потрібно доопрацювати. Застосування крилатих ракет паралельно балістичним несе у собі переваги завдяки різним профілям використання озброєння. Крилаті ракети роблять ставку на малопомітність та обхід протиповітряної оборони, а балістичні на мінімальну реакцію комплексів протиракетної оборони.

[ + – ] Ракета "Нептун" Фото: Укроборонпром

Якщо "Сапсан" здатний одразу уражати цілі на 500 км, то "Нептун", як пишуть автори, ще треба переробити. Зробити з протикорабельної ракети наземну — складне завдання. Зокрема, треба встановити іншу систему самонаведення, автопілот ракети, а також майже вдвічі підвищити дальність стрільби.

В обох випадках реалізація проєктів потребує стабільного й об'ємного фінансування.

Нагадаємо, Сухопутні війська озвучили плани щодо переозброєння артилерії. Планується перехід на натовські калібри та чеські САУ.

1 лютого Сухопутні війська ЗСУ озвучили побажання до нових засобів ППО — зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій і ПЗРК