Кулемети, гвинтівки та пістолети: яку зброю передасть Канада Україні (фото)

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виділив $6,1 млн для передавання летальної зброї нашій країні. У межах поставок очікуються також патрони та штурмові гвинтівки.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував передавання Україні летального озброєння на 6,1 млн доларів США. Про це повідомляється на урядовому сайті Канади.

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Як заявив канадський прем'єр, мета передавання — підтримка України та відмова від посилення агресії Росії. Виділені кошти підуть на військову допомогу. Україні передадуть:

кулемети;

пістолети;

снайперські гвинтівки;

1,5 млн патронів;

карабіни;

супроводжувальне обладнання.

"Після розмов із нашими українськими партнерами, зокрема під час моєї нещодавньої поїздки в Україну, Канада санкціонувала надання оборонної зброї для надання допомоги Україні у захисті її суверенітету та територіальної цілісності. Я залишаюся у тісному контакті з моїм українським колегою міністром Резніковим, і разом із нашими союзниками ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки вона захищає себе від необґрунтованої агресії Росії", — заявила міністриня оборони Канади Аніта Ананд.

Вказується, що з 2014 року Канада передала Україні понад 890 млн доларів для підтримки безпеки та реформ в Україні. Канадські інструктори за понад 700 курсів навчили понад 33 тисячі українських військових і співробітників СБУ. У межах нинішніх програм на 16 млн доларів Канада фінансує різноманітні проєкти у секторі безпеки й оборони.

Яку зброю може передати Канада?

За оцінкою видання Defense Express Україна може отримати штурмові гвинтівки С8 калібру 5,56 із голографічним прицілом.

[ + – ] Colt C8

Як кулемети можуть передати С6 калібру 7,62 мм від компанії FN Herstal. Їх розробили у Бельгії, але їх виробляють за ліцензією у Канаді. Швидкострільність кулемета становить 750-1 100 пострілів за хвилину.

[ + – ] Кулемет FN Herstal

Під снайперськими гвинтівками можливе передавання PGW C14 Timberwolf, яку використовують українські бійці під час місій UNIFIER. Її ефективна дальність стрільби становить 1,5 км, а калібр 338 Lapua Magnum. Вага гвинтівки складає 7,1 кг.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти, яка закликає світові країни допомогти Україні зброєю.

Раніше повідомлялося, що Сухопутна армія хоче отримати ракетне озброєння з дальністю ураження до 500 км.