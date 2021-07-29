Зеленое разочарование. Почему легализация каннабиса не ведет к уменьшению черного рынка

Попался мне недавно на глаза агитационный проспект с краткими, но красноречивыми описаниями страданий, которые несчетному количеству малышей приходится выносить после химиотерапии. И есть, мол, средство им помочь, но в Украине оно недоступно из-за законодательных ограничений.

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Если бы последние десять лет я не интересовалась последствиями легализации каннабиса в разных странах, этот проспект вполне мог бы убедить меня, что основной "белый" рынок каннабиоидов — производство детского противорвотного, а еще — обезболивающего, по действенности сравнимого с препаратами морфия, но с гораздо меньшим количеством побочных эффектов.

Не скажу, что агитаторы лгут. Упомянутые лекарства существуют, и некоторые из них действительно получили высокую оценку мирового фармакологического сообщества. Особенно впечатляет "антирвотное мороженое" на основе каннабиоидов, презентация которого состоялась на Американском конгрессе педиатров в 2018 году. Но даже в США это лекарство считается очень дорогим.

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Наши каннабис-оптимисты описывают светлое будущее, в котором отечественные фармкомпании наладят выпуск таких же препаратов, только гораздо дешевле, потому что их будут делать на местном сырье.

Вероятно, по их мнению, в Украине система финансирования прикладных научных проектов и наукоемких производств работает гораздо эффективней, чем, к примеру, в Канаде.

Там медицинское использование марихуаны разрешили еще в далеком 2001 году, а собственных лекарств на ее основе нет до сих пор.

То есть, формально они вроде бы существуют, с тех пор, как в 2019-м канадская Canopy Growth купила Bionorica Ethics — немецкого производителя медикаментов, содержащих дронабиол, но по факту эти препараты выпускают и продают в Европе.

По оценкам аналитиков Arcview Group, к 2024 году объем канадского рынка легальной марихуаны составит €4 млрд, но это в основном не медицинские, а рекреационные продукты, употребление которых узаконили только в 2018 году.

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Идея легального курения травы стала одним из центральных мотивов в избирательной кампании видного канадского политика Джастина Трюдо. Местные политологи говорят, что премьерское кресло Трюдо получил не в последнюю очередь благодаря популярности темы легалайза.

Будущий премьер убеждал избирателей, что легализация выведет канадский рынок каннабиса из тени и значительно понизит уровень преступности в стране. Однако, по оценкам правоохранительных органов, спустя три года 80% канадского рынка марихуаны все еще остается в тени. У "белых" производителей и продавцов дела идут действительно хорошо, предложение едва поспевает за спросом, но "черные" не выстраиваются в очередь за государственными лицензиями.

В качестве примера страны, получившей максимально положительный эффект от легализации, обычно приводят Нидерланды, где базируется Bedrocan, крупнейший в Европе производитель стандартизированных препаратов каннабиса. Но даже этот опыт свидетельствует, что нелегальный оборот психотропов не снижается от того, что на рынке появляются "белые" продукты.