Легалайз онлайн: в США начали продавать каннабис через приложения App Store
Купить или заказать доставку каннабиса через приложение можно только в тех штатах, где она уже легально продается. Но даже в таком случае действует ряд ограничений.
Apple изменила свою политику и позволила размещать в магазине App Store приложения по продаже каннабиса.
Подробности выяснило издание Mashable.
Ранее по правилам App Store нельзя было размещать приложения, которые способствовали употреблению табака, электронных сигарет, запрещенных наркотических веществ, большого количество алкоголя, а также марихуаны, за исключением лицензированных аптек. После ряда обновлений в документе появилось исключение для "лицензированных или других легальных распространителей каннабиса".
В июле Apple одобрила размещение в App Store первого приложения по продаже медицинской марихуаны — оно принадлежит сервису Eaze, обслуживающему около 2 млн зарегистрированных клиентов в Калифорнии, США. Компания помогает продавать "травку" онлайн розничным продавцам, которые сами нанимают сотрудников для доставки и проверки покупателей.
В своем заявлении Eaze назвал запуск приложения "важным шагом для легального рынка каннабиса и потребителей". Раньше пользователи тоже могли покупать марихуану при помощи этого сервиса, но только через сайт.
"Трудно переоценить, насколько это важно для нашей компании и отрасли в целом", — прокомментировал генеральный директор Eaze Рохелио Чой. "Я рад заявить о запуске первое полнофункциональное приложение для доставки каннабиса в Apple Store".
Вскоре в App Store пришли другие службы доставки каннабиса, такие как Beta, Caliva и Pineapple Express. 11 августа компания WM Technology обновила приложение Weedmaps, позволив пользователям находить и просматривать меню местных распространителей, обновила свое приложение, позволив людям покупать товары непосредственно у продавцов. Ранее у сервиса действовало приложение в App Store, однако оно позволяло только ознакомиться с ассортиментом.
"Мы благодарим такие компании, как Apple, которые работают с лидерами отрасли над поиском решений, стимулирующих инновации в нашей сфере. Приятно видеть, что политика и отношение к каннабису изменилось, что обещает значительный рост, и мы с нетерпением ждем возможности представить еще более простой способ заказа каннабиса у розничных продавцов через нашу платформу", — отметил технический директор WM Technology, Inc. Джастин Дин.
Новая политика Apple предусматривает и некоторые ограничения, связанные с продажей каннабиса в США. В частности, приложения с услугами в строго регулируемых или областях, требующих конфиденциальности, должны работать только через юридическое лицо. В эти сферы деятельности входит здравоохранение и продажа каннабиса. Кроме того, такие сервисы могут быть доступны только в тех штатах, где разрешено употреблять марихуану.
Пока Apple идет навстречу индустрии, Google сохраняет запрет на приложения по распространению "травки". Как отмечает издание The Verge, с 2019 года приложения Google Play не могут содержать каких-либо функций, которые облегчают доставку или получение каннабиса, независимо от региона.
Как отметил сайт Marijuana Moment, еще три года назад в политике Google Play не было ни одного упоминания о каннабисе. Google пришлось изменить ее, когда Федеральная торговая комиссия США обнаружила, что онлайн-магазин не принимает никаких активных мер для проверки продуктов в детском секторе.
Ранее сообщали, что Apple начинает сканировать iPhone в поисках запрещенного контента. Специальный алгоритм будет проверять фото и видео, чтобы предотвратить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми.