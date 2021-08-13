Легалайз онлайн: в США начали продавать каннабис через приложения App Store

Купить или заказать доставку каннабиса через приложение можно только в тех штатах, где она уже легально продается. Но даже в таком случае действует ряд ограничений.

Apple изменила свою политику и позволила размещать в магазине App Store приложения по продаже каннабиса.

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Подробности выяснило издание Mashable.

Ранее по правилам App Store нельзя было размещать приложения, которые способствовали употреблению табака, электронных сигарет, запрещенных наркотических веществ, большого количество алкоголя, а также марихуаны, за исключением лицензированных аптек. После ряда обновлений в документе появилось исключение для "лицензированных или других легальных распространителей каннабиса".

В июле Apple одобрила размещение в App Store первого приложения по продаже медицинской марихуаны — оно принадлежит сервису Eaze, обслуживающему около 2 млн зарегистрированных клиентов в Калифорнии, США. Компания помогает продавать "травку" онлайн розничным продавцам, которые сами нанимают сотрудников для доставки и проверки покупателей.

В своем заявлении Eaze назвал запуск приложения "важным шагом для легального рынка каннабиса и потребителей". Раньше пользователи тоже могли покупать марихуану при помощи этого сервиса, но только через сайт.

"Трудно переоценить, насколько это важно для нашей компании и отрасли в целом", — прокомментировал генеральный директор Eaze Рохелио Чой. "Я рад заявить о запуске первое полнофункциональное приложение для доставки каннабиса в Apple Store".

Вскоре в App Store пришли другие службы доставки каннабиса, такие как Beta, Caliva и Pineapple Express. 11 августа компания WM Technology обновила приложение Weedmaps, позволив пользователям находить и просматривать меню местных распространителей, обновила свое приложение, позволив людям покупать товары непосредственно у продавцов. Ранее у сервиса действовало приложение в App Store, однако оно позволяло только ознакомиться с ассортиментом.

[ + – ] Cкриншоты приложения WeedMaps в App Store

"Мы благодарим такие компании, как Apple, которые работают с лидерами отрасли над поиском решений, стимулирующих инновации в нашей сфере. Приятно видеть, что политика и отношение к каннабису изменилось, что обещает значительный рост, и мы с нетерпением ждем возможности представить еще более простой способ заказа каннабиса у розничных продавцов через нашу платформу", — отметил технический директор WM Technology, Inc. Джастин Дин.

Новая политика Apple предусматривает и некоторые ограничения, связанные с продажей каннабиса в США. В частности, приложения с услугами в строго регулируемых или областях, требующих конфиденциальности, должны работать только через юридическое лицо. В эти сферы деятельности входит здравоохранение и продажа каннабиса. Кроме того, такие сервисы могут быть доступны только в тех штатах, где разрешено употреблять марихуану.

Пока Apple идет навстречу индустрии, Google сохраняет запрет на приложения по распространению "травки". Как отмечает издание The Verge, с 2019 года приложения Google Play не могут содержать каких-либо функций, которые облегчают доставку или получение каннабиса, независимо от региона.

Как отметил сайт Marijuana Moment, еще три года назад в политике Google Play не было ни одного упоминания о каннабисе. Google пришлось изменить ее, когда Федеральная торговая комиссия США обнаружила, что онлайн-магазин не принимает никаких активных мер для проверки продуктов в детском секторе.

Ранее сообщали, что Apple начинает сканировать iPhone в поисках запрещенного контента. Специальный алгоритм будет проверять фото и видео, чтобы предотвратить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми.