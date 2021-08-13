Легалайз онлайн: у США почали продавати канабіс через додатки App Store

Купити або замовити доставку канабісу через додаток можна тільки в тих штатах, де вона вже легально продається. Але навіть в такому випадку діє низка обмежень.

Apple змінила свою політику і дозволила розміщувати в магазині App Store додатки з продажу канабісу.

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Подробиці з'ясувало видання Mashable.

Раніше за правилами App Store можна було розміщувати додатки, які сприяли вживанню тютюну, електронних сигарет, заборонених наркотичних речовин, великої кількості алкоголю, а також марихуани, за винятком ліцензованих аптек. Після низки оновлень в документі з'явився виняток для "ліцензованих або інших легальних розповсюджувачів канабісу".

У липні Apple схвалила розміщення в App Store першого додатка з продажу медичної марихуани — він належить сервісу Eaze, який обслуговує майже 2 млн зареєстрованих клієнтів у Каліфорнії, США. Компанія допомагає продавати "травку" онлайн роздрібним продавцям, які самі наймають співробітників для доставки та перевірки покупців.

У своїй заяві Eaze назвав запуск програми "важливим кроком для легального ринку канабісу та споживачів". Раніше користувачі теж могли купувати марихуану за допомогою цього сервісу, але тільки через сайт.

"Важко переоцінити, наскільки це важливо для нашої компанії і галузі в цілому", — прокоментував генеральний директор Eaze Рохеліо Чой. "Я радий заявити про запуск першого повнофункціонального додатку для доставки канабісу в Apple Store".

Незабаром в App Store прийшли інші служби доставки канабісу, такі як Beta, Caliva та Pineapple Express. 11 серпня компанія WM Technology оновила додаток Weedmaps, дозволивши користувачам знаходити і переглядати меню місцевих розповсюджувачів, купувати товари безпосередньо у продавців. Раніше в сервісу діяв додаток в App Store, проте він дозволяв лише ознайомитися з асортиментом.

[ + – ] Cкріншоти додатка WeedMaps в App Store

"Ми дякуємо такій компанії, як Apple, яка працює з лідерами галузі над пошуком рішень, що стимулюють інновації в нашій сфері. Приємно бачити, що політика і ставлення до каннабісу змінилися, що обіцяє значне зростання, і ми з нетерпінням чекаємо можливості представити ще більш простий спосіб замовлення канабісу в роздрібних продавців через нашу платформу", — зазначив технічний директор WM Technology, Inc. Джастін Дін.

Нова політика Apple передбачає і деякі обмеження, пов'язані з продажем канабісу в США. Зокрема, додатки з послугами в суворо регульованих або галузях, що вимагають конфіденційності, повинні працювати тільки через юридичну особу. У ці сфери діяльності входить охорона здоров'я та продаж канабісу. Крім того, такі сервіси можуть бути доступні лише в тих штатах, де дозволено вживати марихуану.

Поки Apple йде назустріч індустрії, Google зберігає заборону на додатки з розповсюдження "травички". Як зазначає видання The Verge, з 2019 року додатки Google Play не можуть містити будь-яких функцій, які полегшують доставку або отримання канабісу, незалежно від регіону.

Як зазначив сайт Marijuana Moment, ще три роки тому в політиці Google Play не було жодної згадки про канабіс. Google довелося змінити її, коли Федеральна торгова комісія США з'ясувала, що онлайн-магазин не вживає ніяких активних заходів для перевірки продуктів у дитячому секторі.

Раніше повідомляли, що Apple починає сканувати iPhone в пошуках забороненого контенту. Спеціальний алгоритм перевірятиме фото і відео, щоб запобігти поширенню матеріалів про сексуальне насильство над дітьми.