"Щоб допомогти солдатам": Україна готова легалізувати медичний канабіс, — Bloomberg

Закон про легалізацію канабісу покликаний зробити доступним лікування препаратами марихуани для людей, які страждають від больового синдрому і посттравматичного стресового розладу.

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Вторгнення Росії принесло величезні труднощі по всій Україні, десятки тисяч солдатів і цивільних осіб страждають від травм і посттравматичного стресового розладу. На цьому тлі країна готова легалізувати медичний канабіс уже цього місяця, намагаючись запропонувати своїм ветеранам деяку потенційну допомогу. Про це пише агентство Bloomberg.

Дискусії з приводу канабісу в Україні посилилися після початку війни. У липні Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №7457, що дозволяє використання марихуани в медичних цілях.

Остаточне обговорення законопроєкту може відбутися на наступному засіданні парламенту вже в листопаді, повідомив виданню голова комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький. Точний графік парламентських засідань не розголошують із міркувань безпеки. Один із законодавців заявив, що закон може бути схвалений цього місяця.

Згідно з липневим опитуванням київського Центру Разумкова, громадська підтримка цієї ініціативи розділилася: 37% проти і 35% за.

Серед деяких законодавців виникла негативна реакція. Спочатку законопроєкт було схвалено 268 голосами за — невелика перемога в парламенті, що складається з 450 місць. Серед противників — фракція "Батьківщина", очолювана колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, яка стверджує, що медичний канабіс призведе до неконтрольованого виробництва і споживання. Партія "Батьківщина" закликає провести референдум із цього питання.

Однак законопроєкт користується підтримкою правлячої партії "Слуга народу", яка має більшість у Верховній Раді, а також самого президента Володимира Зеленського.

"Щоб наші громадяни могли пережити біль, стрес і травми війни, ми повинні, нарешті, обґрунтовано легалізувати лікування на основі медичного канабісу для всіх, хто його потребує", — заявив він законодавцям у червні.

"Законопроєкт особливо важливий зараз, коли наша країна перебуває в активній фазі війни, щоб полегшити біль від бойових поранень і поліпшити психологічний стан у той час, коли багато українців перебувають у стресі", — прокоментувала просування законопроєкту член парламентського комітету з охорони здоров'я Ольга Стефанишина.

У разі схвалення закону українцям, які мають медичний рецепт, буде дозволено купувати марихуану через шість місяців після набуття законом чинності. Використання в рекреаційних цілях не буде дозволено, а виробництво буде жорстко контролюватися урядом.

Нагадаємо, у Раді розглянули зміни до проєкту закону про медичний канабіс. За словами голови профільного комітету парламенту Михайла Радуцького, за легалізацію медичного канабісу зараз виступили навіть депутати-популісти, які раніше були проти.

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