Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса: как будет работать законопроект

Распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством.

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Депутаты Верховной Рады одобрили легализацию медицинского каннабиса. Законопроект №7457 был принят на втором чтении с голосами 248 депутатов. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Для понимания голоса падали на правках до 227… было на грани", — сообщил Железняк.

Позже он уточнил, что не голосовали за легализацию медканабисса только депутаты от партий "Европейская солидарность" и "Батьківщина".

Также он подчеркнул, что законопроект №7457 устанавливает правила использования каннабиса исключительно в сфере медицины, промышленности и научных исследований. Распространение марихуаны с целью рекреационного употребления остается незаконным и будет подлежать расследованию правоохранительными органами в соответствии с действующим законодательством.

"Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать смогут только юрлица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту", — поделился нардеп.

Он добавил, что препараты на основе медканабисса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином.

В связи с тем, что закон вступит в силу через полгода после публикации, использование медицинского каннабиса станет возможным уже во второй половине 2024 года.

Напомним, что согласно июльскому опросу киевского Центра Разумкова, общественная поддержка легализации каннабиса разделилась: 37% против и 35% за.

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