Рада проголосувала за легалізацію медичного канабісу: як працюватиме законопроєкт

Поширення марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

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Депутати Верховної Ради схвалили легалізацію медичного канабісу. Законопроєкт №7457 ухвалили на другому читанні з голосами 248 депутатів. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Для розуміння голоси падали на правках до 227... було на межі", — повідомив Железняк.

Пізніше він уточнив, що не голосували за легалізацію медканабісу тільки депутати від партій "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Також він підкреслив, що законопроєкт №7457 встановлює правила використання канабісу винятково у сфері медицини, промисловості й наукових досліджень. Поширення марихуани з метою рекреаційного вживання залишається незаконним і підлягатиме розслідуванню правоохоронними органами відповідно до чинного законодавства.

"Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах. Вирощувати зможуть тільки юрособи, які отримали відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеоспостереженням із доступом для Нацполіції. Кожен кущ матиме індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта", — поділився нардеп.

Він додав, що препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це відбувається з морфіном.

У зв'язку з тим, що закон набуде чинності через пів року після публікації, використання медичного канабісу стане можливим уже в другій половині 2024 року.

Нагадаємо, що, згідно з липневим опитуванням київського Центру Разумкова, суспільна підтримка легалізації канабісу розділилася: 37% проти й 35% за.

Раніше Фокус писав, як канабіс змінює наш організм на генному рівні. Згідно з новими дослідженнями, кожне затягування канабісом може бути тихою командою для ваших генів, підштовхуючи їх до прихованих змін.