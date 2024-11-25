Индексация будет: как увеличатся пенсии в Украине в 2025 году

Пенсии должны вырасти так, чтобы "догнать" рост потребительских цен.

В 2025 году планируется индексация пенсий, однако существенные изменения для большинства пенсионеров, скорее всего, останутся незаметными. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в эфире телемарафона.

Мартовская индексация не обещает значительного увеличения выплат. Пенсии планируется повысить лишь до уровня, компенсирующего рост потребительских цен.

"Больше всего нас беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависит минимальная пенсия, которая, к сожалению, составит 2 300 гривен для почти 5 миллионов пенсионеров", — сказал Цимбалюк.

Индексация призвана только снизить влияние инфляции на пенсионные выплаты. Цимбалюк отметил, что в правительстве ведутся обсуждения по поводу внедрения мер поддержки для пенсионеров, особенно тех, кто получает минимальную пенсию.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.