Ученые доказали формулу счастья: нужно выполнить всего 7 действий, чтобы стать счастливым

В новом исследовании психологи выяснили, что всего 5 минут в день потраченные на так называемые микроакты радости, могут сделать человека по-настоящему счастливыми. Также это может укрепить здоровье, улучшить качество сна и снять стресс.

Related video

Руководитель исследования из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Элисса Эпель говори, что звук смеха, любование цветком на прогулке или же доброе дело могут улучшать эмоциональное состояние людей, пишет Daily Mail.

“Мы были совершенно ошеломлены масштабом улучшений эмоционального благополучия людей”, - говорит Эпель.

Она со своей командой провела эксперимент, в котором приняли участие около 18 тыс. человек, он продлился два года. Это стало первым исследованием, которое стремилось понять, могут ли простые действия иметь долгосрочный эффект на людей.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Участников эксперимента попросили совершать 5-10-минутные акты радости на протяжении недели. Тысячи участников в итоге, смогли достигнуть результатов, которых обычно добиваются на протяжении месяцев занятий по несколько часов в день.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Medical Internet Research. Ученые попросили участников совершат 7 действий в течение 7 дней. Среди задач были такие, как совместное празднование важного момента, доброго дела для другого, составление списка благодарностей и просмотра видео о природе.

Команда старалась выбирать задания, которые занимали менее 10 минут, включая ответы на короткие вопросы до и после.

Участников опрашивали об их эмоциональном и физическом здоровье в начале и в конце недельного проекта. Команда обнаружила улучшения во всех областях, и преимущества увеличивались в зависимости от того, прошли ли участники полный 7-дневный эксперимент.

Профессор Эпель сказала, что пока не ясно, почему эти микродействия оказывают столь сильное влияние на настроение. Она предположила, что, возможно, эти небольшие действия прерывают “негативные мыслительные циклы” — такие как чрезмерное беспокойство или самокритика — и перенаправляют умственную энергию в более позитивное русло.

Напомним, ученые ответили, когда человек чувствует себя самым счастливым. Очень часто представители всех возрастных категорий чувствуют себя не такими счастливыми, как хотелось бы. Может ли наука точно определить этапы в нашей жизни, когда мы достигаем расцвета счастья?

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.