Учені довели формулу щастя: потрібно виконати всього 7 дій, щоб стати щасливим

У новому дослідженні психологи з'ясували, що всього 5 хвилин на день витрачені на так звані мікроакти радості, можуть зробити людину по-справжньому щасливою. Також це може зміцнити здоров'я, поліпшити якість сну і зняти стрес.

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Керівник дослідження з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Елісса Епель говорила, що звук сміху, милування квіткою на прогулянці або ж добра справа можуть покращувати емоційний стан людей, пише Daily Mail.

"Ми були абсолютно приголомшені масштабом поліпшень емоційного благополуччя людей", — каже Епель.

Вона зі своєю командою провела експеримент, у якому взяли участь близько 18 тис. осіб, він тривав два роки. Це стало першим дослідженням, яке прагнуло зрозуміти, чи можуть прості дії мати довгостроковий ефект на людей.

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Учасників експерименту попросили здійснювати 5-10-хвилинні акти радості протягом тижня. Тисячі учасників у підсумку змогли досягти результатів, яких зазвичай досягають протягом місяців занять по кілька годин на день.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Journal of Medical Internet Research. Вчені попросили учасників здійснити 7 дій протягом 7 днів. Серед завдань були такі, як спільне святкування важливого моменту, доброї справи для іншого, складання списку подяк і перегляду відео про природу.

Команда намагалася обирати завдання, які займали менше ніж 10 хвилин, включно з відповідями на короткі запитання до і після.

Учасників опитували про їхнє емоційне і фізичне здоров'я на початку і наприкінці тижневого проєкту. Команда виявила поліпшення у всіх сферах, і переваги збільшувалися залежно від того, чи пройшли учасники повний 7-денний експеримент.

Професорка Епель сказала, що поки не зрозуміло, чому ці мікродії так сильно впливають на настрій. Вона припустила, що, можливо, ці невеликі дії переривають "негативні розумові цикли" — як-от надмірне занепокоєння або самокритика — і переспрямовують розумову енергію в більш позитивне русло.

Нагадаємо, вчені відповіли, коли людина почувається найщасливішою. Дуже часто представники всіх вікових категорій почуваються не такими щасливими, як хотілося б. Чи може наука точно визначити етапи в нашому житті, коли ми досягаємо розквіту щастя?

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.