В Украине сложная ситуация на рынке труда из-за огромного дефицита специалистов. Фокус спросил у экспертов рынка, как и на сколько в этом году могут вырасти зарплаты в Украине.

Национальный банк Украины в июльском Инфляционном отчете сообщил, что рост реальных зарплат в Украине замедлился до 9,2% год к году. И такая тенденция сохранялась и в первом, и во втором квартале. Согласно статистике Work.ua, средняя зарплата в Украине с декабря 2024 года до августа 2025 года выросла с 22,5 тыс грн. до 25 тыс грн. или на 10%.

Операционный директор компании EcoTech Ukraine, владелец и исполнительный директор компании Talent4U Игорь Буркица говорит, что у всех компаний есть свой предел, который позволяет им осуществлять повышение зарплат. "В любом случае есть определенный предел, до которого могли поднимать зарплаты, но динамика не может быть постоянной. Несмотря на ситуацию в стране, на войну, сложно было ожидать, что будет постоянная динамика из месяца в месяц, когда заработные платы будут повышаться. То есть в моменте, да, был такой резкий толчок, были повышения по всем сферам. Затем динамика пошла на спад, и где-то уже зафиксировались зарплаты на определенных уровнях. Далее резких скачков зарплат не будет, ведь это все бизнес-планирование, это закладывается заранее, и чтобы оставаться конкурентными своими продуктами или услугами, бизнес не может повышать заработные платы бесконечно", — рассказал Фокусу Игорь Буркица.

По мнению некоторых экспертов, определенные повышения зарплат будут происходить в сентябре-октябре, но главным образом следующие повышения зарплат уже будут осуществляться в 2026 году.

Большинство компаний уже провело повышение зарплат в 2025 году и планирует следующие повышения в 2026 году Фото: УНИАН/Соколовська Інна

"Некоторые компании в сентябре пересмотрят уровень зарплат, прежде всего, крупный бизнес. Но глобальное повышение будет происходить уже в следующем году. Сейчас компании будут планировать бюджеты на 2026-й год. Думаю, что могут быть еще небольшие изменения по заработной плате в сентябре и октябре, особенно, если это связано с новыми вакансиями или новыми подразделениями, но относительно существенных и массовых зарплатных изменений — их не стоит ожидать, экономике просто негде взять ресурсы", — отметила в комментарии Фокусу Доминика Иванова-Бекар, HR-эксперт и владелица HR-агентства Bekar Consulting. И добавила: большинство компаний в повышении зарплат будут ориентироваться на уровень инфляции. "Обычно это 10-15%, даже в IT-секторе повышение зарплат — до 20%", — говорит эксперт.

Повышать зарплаты в два раза никто не планирует, однако пересмотр на 10-15% крупные и средние бизнесы будут проводить либо осенью этого года, либо уже в начале 2026 года

Наталья Слинько, владелица консалтинговой компании Talent Match, говорит, что индексация зарплат будет продолжаться, особенно с учетом инфляционных скачков и уровня обесценивания денег. "Часто повышение будет точечным — по заслугам, за выполнение конкретных задач. Не вижу, чтобы у компаний появились ресурсы, чтобы увеличить зарплаты в полтора или два раза, таких возможностей нет. Больше мне кажется, что компании будут отступать назад в своих требованиях и в ожиданиях и перестраивать сами процессы так, чтобы туда проще было взять человека и учить его на месте", — отметила Наталья Слинько в комментарии Фокусу.

Ранее Фокус писал, что в Украине средняя зарплата в июне составила 22 336,81 гривны. Это на 1 981,41 грн больше, чем в мае, когда показатель составлял 20 355,40 грн.

Напомним, в Украине с начала 2025 года средняя зарплата сотрудников центральных государственных органов увеличилась на 19,3%.