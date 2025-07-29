Зарплаты в Киеве: каким специалистам заплатят более 70 тысяч гривен

Летом в Киеве самой популярной оказались вакансии в категории "Строительство". Активно ищут и специалистов в сфере розничной торговли.

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Рынок труда в Киеве в июне изменился по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Популярной оказалась вакансия "разнорабочий", пишет "УНИАН" со ссылкой на анализ портала "OLX Работа".

Больше всего откликов собрала вакансия разнорабочего в категории "Строительство". Количество предложений по работам увеличилось на 105% выше по сравнению с июнем прошлого года — около 23 откликов приходится на одно объявление.

Второе место заняли вакансии в Киеве категории "Начало карьеры": 25 откликов на объявление. Возможно, спрос появился в связи с сезонной работой летом. Работа в Киеве возможна на позициях бариста, продавца, промоутера и водителя.

В 2024 году самой популярной вакансией в Киеве была продавец, а разнорабочие — на втором месте. В топе были вакансии для людей без опыта и в сфере HoReCa, отмечается в материале.

Зарплаты в Киеве сегодня — где платят больше

В Силах обороны Украины — традиционно самая высокая зарплата, в среднем военные зарабатывают 70,3 тысячи гривен. По сравнению с июнем 2024 года зарплата уменьшилась на 6%.

Кроме этого, в топ по зарплате входят вакансии из сферы строительства. Штукатур может рассчитывать на 70 тысяч гривен, фасадчик — на 65 тысяч, а каменщик — на 60 тысяч гривен.

Рихтовщикам в Киеве платят 67 500 гривен зарплаты, а специалистам по недвижимости — от 60 до 65 тысяч гривен, однако в этой сфере "ставки" не фиксированы.

Востребованные вакансии в Киеве

В основном работодатели в Киеве ищут специалистов в сфере розничной торговли: продавцов, кассиров, поваров, барист, водителей и грузчиков.

В Киеве на должность продавца предложений втрое больше, чем на разнорабочего. Спрос на последнюю вакансию значительно превышает предложение.

Запросы работодателей относительно постоянны: летом ищут работников в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса, подытожили аналитики.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.